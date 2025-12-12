«PHARMATHEN ΑΒΕΕ»

Δρομολογεί την απόλυση 200 συμβασιούχων

Μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης «PHARMATHEN ΑΒΕΕ», στην Αθήνα και τις Σάπες της Ροδόπης θα καθορίσουν την αγωνιστική τους απάντηση απέναντι στις εξελίξεις που δρομολογεί η εργοδοσία με τη μη ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που αφορά σε περίπου 200 εργαζόμενους.

Σήμερα Παρασκευή 12/12 θα γίνει Συνέλευση των εργαζομένων στο εργοστάσιο των Σαπών και την Κυριακή 14/12 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Φαρμάκου (ΟΕΦΣΕΕ) στην Αθήνα.

Η «PHARMATHEN» είναι μια φαρμακοβιομηχανία, κυρίως εξαγωγική, με πάνω από 1.500 εργαζόμενους, με μεγάλη γκάμα φαρμάκων και με επενδυτικά σχέδια εκατομμυρίων ευρώ.

Το Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση, με ανακοίνωσή του, αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι στον όμιλο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο βιώνουν κρίση και ανασφάλεια. Οι τελευταίες εξαγγελίες «για τη μη ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, σαν μέτρο και ένδειξη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, δείχνει τη γραμμή που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, που κατά την εκτίμησή μας απειλεί όλο το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου», αναφέρει το σωματείο.

Αναδεικνύει ότι ο σχεδιασμός της διοίκησης, στη λογική «...ό,τι δεν φέρνει κέρδος κόβεται...» μπορεί να οδηγήσει «να μείνουν ενδεχομένως χωρίς αντικείμενο σε κάποια τμήματα, ίσως να κοπούν ερευνητικά προγράμματα, τμήματα που στελεχώνονται από επιστημονικό δυναμικό αορίστου χρόνου, άρα η διοίκηση θα προχωρήσει σε απολύσεις και σε εργαζόμενους με σχέση εργασίας επ' αορίστου. Και έρχεται σαν επακόλουθο εάν μειωθεί το προσωπικό, όλη η δουλειά να φορτωθεί σε λιγότερους εργαζόμενους, που θα φέρει νέα εντατικοποίηση, υπερωρίες, μιας και τα χέρια της εργοδοσίας είναι λυμένα με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο».

Θυμίζει την απαράδεκτη πρακτική της εργοδοσίας, τον Νοέμβρη, οπότε με το καθεστώς «ειδικών συνθηκών», λόγω επιθεωρήσεων, «προχώρησε στην εφαρμογή 22, 24 και 28 συνεχόμενων ωρών εργασίας, που ήρθε να προστεθεί στην προϋπάρχουσα εντατικοποίηση, στα κυλιόμενα ωράρια, στη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, στις υπερωρίες».

Το Σωματείο απαιτεί: Καμιά απόλυση εργαζομένων, να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις των συναδέλφων ορισμένου χρόνου. Για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, να πληρώσει τα σπασμένα η διοίκηση της «PHARMATHEN». Οχι στην ενοποίηση του διαλείμματος στις εγκαταστάσεις της «PHARMATHEN» στις Σάπες Ροδόπης, που θα το οδηγήσουν στο 30λεπτο και εκτός χρόνου εργασίας. Επαναπρόσληψη των πέντε απολυμένων συναδέλφων μας από τις Σάπες Ροδόπης και του ενός από την Παλλήνη Αττικής. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι ζωές μας δεν είναι κόστος.