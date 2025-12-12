ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να δοθεί τώρα το επίδομα Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους!

«Να δοθεί τώρα το επίδομα Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους!», απαιτεί η ΚΝΕ σε ανακοίνωσή της με την οποία απευθύνεται στους νέους εργαζόμενους, ενώ ετοιμάζει και σχετική παρέμβαση την Τετάρτη 17/12 στις 19.00 στο Μοναστηράκι.

Η ΚΝΕ περιγράφει την ασφυκτική κατάσταση για τους νέους εργαζόμενους, που το 70% παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ, το 60% δηλώνει εξάντληση από τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, 1 στους 2 ενώ δουλεύει δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι. Και καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα θέλουν να κάνουν "δώρο" τη ζωή, την ξεκούραση και τα δικαιώματά μας στους επιχειρηματικούς ομίλους».

Αναφέρεται στο τοπίο που έχουν διαμορφώσει οι εκατοντάδες νόμοι των μνημονίων που ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στον νέο κρατικό προϋπολογισμό φτώχειας και πολεμικής προετοιμασίας, αλλά και στη δήθεν ιστορική συμφωνία με τους εργοδότες για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με την οποία θέλουν «να βάλουν "πορτιέρη" στις διεκδικήσεις μας την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ - δηλαδή τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ - και "κόφτες" στις πραγματικές μας ανάγκες, για να διασφαλίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι την κερδοφορία τους».

Καλεί «η οργή και η αγανάκτηση να γίνουν οργανωμένος συλλογικός αγώνας για τα δικαιώματά μας. Τώρα είναι η ώρα! Ακόμα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο μαζικά να δυναμώσει η διεκδίκηση σε κάθε χώρο δουλειάς για να μπορέσουμε να έχουμε συγκροτημένα δικαιώματα, που θα μας επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα έχουν δώσει το "πράσινο φως" στην εργοδοτική ασυδοσία. Με την οργάνωση στα σωματεία μας κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος! Ετσι σπάει ο τσαμπουκάς της εργοδοσίας, έτσι μετράμε κατακτήσεις και ουσιαστικές ανάσες ανακούφισης!

Απαιτούμε:

Να δοθεί στο ακέραιο το επίδομα Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους. Να μη διανοηθούν οι εργοδότες να το κλέψουν από τους εργαζόμενους.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και σύγχρονα δικαιώματα, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς.

Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

Εξασφάλιση των ρεπό των εργαζομένων μέσα στο εορταστικό ωράριο.

Να καταβληθεί σε όλους η προσαύξηση της νυχτερινής εργασίας».

Η ΚΝΕ αναφέρεται ακόμα στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτών και τονίζει ότι «ο λαός και η νεολαία μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις!».