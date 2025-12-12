39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΔΥ

Τώρα είναι ώρα να χαραχτεί γραμμή ρήξης και ανατροπής!

Κάλεσμα στους συνέδρους να την ενισχύσουν και να αλλάξουν τον συσχετισμό απηύθυνε η ΔΑΣ. Σήμερα οι αρχαιρεσίες

Ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ οι εργασίες του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ

Χθες οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι με τη ΔΑΣ ανέδειξαν την ανάγκη αλλαγής συσχετισμών, μεταφέροντας πείρα από τους κλάδους που αυτό έχει ήδη συμβεί, αλλά και από εκεί όπου πρωτοστάτησαν καταφέροντας να βάλουν εμπόδια στις αντεργατικές πολιτικές.

Ο Βασίλης Γκιτάκος, από την ΠΟΕ - ΟΤΑ, είπε πως οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη «κοιλάδα των Τεμπών». Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση της ΔΑΣ, όπως δείχνει η πείρα από χώρους όπου άλλαξαν οι συσχετισμοί.

Ο Αντώνης Πατίδης, από την ΠΟΕ - ΔΟΥ, επισήμανε πως όσα συμβαίνουν στις φορολογικές υπηρεσίες αποτελούν προπομπό για όλο το Δημόσιο. Την ίδια ώρα το σύνολο των εργαζομένων υφίσταται μια άγρια φοροληστεία, ενώ οι τράπεζες απολαμβάνουν την αναβαλλόμενη φορολογία, οι εφοπλιστές τις φοροαπαλλαγές κ.ά.

Ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, και γιατρός στο νοσοκομείο «Αττικό», ανέφερε στοιχεία πρόσφατης επιστημονικής έρευνας που δείχνει τις τεράστιες μειώσεις στις δαπάνες για την Υγεία κατά την περίοδο 2009 - 2024, δηλαδή με τη συμβολή όλων των κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και των μικρότερων αστικών κομμάτων που συμμετείχαν στις συγκυβερνήσεις.

Σήμερα η ΕΙΝΑΠ, είπε, αγωνίζεται όχι μόνο για τους γιατρούς αλλά και για τον άρρωστο. Απέναντί της έχει έναν κυνικό και χυδαίο υπουργό, που τον υπερασπίζονται οι ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ. Τέρμα, σημείωσε, με τα λιβανιστήρια της κυβέρνησης. Οχι άλλο κίνημα - σκαλοπάτι κυβερνήσεων. Και κάλεσε σε ενίσχυση της ΔΑΣ, γιατί αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς θα βγει η ΑΔΕΔΥ από τον βάλτο που είναι σήμερα και θα μπορέσει να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγώνων.

Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδία Ελλάδας, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυση της ΔΑΣ, λέγοντας ότι η δύναμή της θα κατατεθεί στον αγώνα ενάντια στην πολιτική, που αναγκάζει εκπαιδευτικούς και συνολικά τους εργαζόμενους να μην τα βγάζουν πέρα λόγω των τεράστιων εξόδων και του κόστους διαβίωσης.

Μιλώντας για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο που θέλει να επιβάλει κλίμα τρόμου αναφέρθηκε εν μέσω διαρκών χειροκροτημάτων σε εκπαιδευτικούς που δεν φοβούνται, τιμάνε τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί, μιλάνε, διεκδικούν αγωνίζονται. Μεταφέροντας τη θετική αγωνιστική πείρα που προέκυψε μετά το βήμα αλλαγής στην Ομοσπονδία, τόνισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην ΑΔΕΔΥ. «Μπορούμε», είπε, «να πάμε αλλιώς και έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε και αυτό πιστεύουμε το μοιράζονται πάρα πολλοί σύνεδροι. Αύριο ψηφίζουμε. Να στείλουμε μήνυμα αγώνα ανάτασης και ανατροπής που θα φθάσει σε χώρους δουλειάς, με δυνατή τη ΔΑΣ».

Ο Βασίλης Πετρόπουλος, από την ΠΟΕ - ΟΤΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη γραμμή που χρειάζεται να ακολουθήσει το συνδικαλιστικό κίνημα, λέγοντας ότι απαιτείται οργάνωση και ανάπτυξη ταξικών αγώνων, που προβάλλουν αιτήματα που διαμορφώνονται με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων.

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, επισήμανε πως μόνη επιλογή διεξόδου είναι η γραμμή που λέει ότι απέναντί μας, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, έχουμε μια αντεργατική πολιτική. Οτι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή, υπογράμμισε, η γραμμή πρέπει να επικρατήσει. Κάθε σύνεδρος, κατέληξε, έχει μια καταπληκτική δυνατότητα να δώσουμε δύναμη στην ΔΑΣ, που θα είναι κόλαφος στην αντιλαϊκή πολιτική.

Ο Αντρέας Καργόπουλος, από την ΟΛΜΕ, αναφέρθηκε στα τραγικά προβλήματα των σχολείων και στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να επιβάλουν σιωπητήριο στους χώρους δουλειάς.

Ο Γιώργος Μανουσάκης, από την ΠΟΕΔΗΝ, ξεκίνησε λέγοντας πως στο προηγούμενο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ήταν με τις δυνάμεις του ΜΕΤΑ και της ΕΑΣ. Τώρα, τόνισε, συμπορεύομαι με τις αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις. Επιλογή που «όχι μόνο δεν έχω μετανιώσει αλλά μου έδωσε τη δυνατότητα, μαζί και πολλούς άλλους συναγωνιστές, να δώσουμε κοινές μάχες, όπως έγινε τον Νοέμβριο» ενάντια στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας Υγείας. Τώρα, σημείωσε, είναι μια ιστορική στιγμή που μπορεί να υπάρξει νίκη των ταξικών δυνάμεων, στέλνοντας δυνατό αγωνιστικό μήνυμα στην κοινωνία.

Η Νίκη Χρονοπούλου, πρόεδρος της ΟΔΠΤΕ, με αφορμή παραλήρημα του ΔΑΚίτη Χαρ. Κόκκινου, σημείωσε πως «αυτά που λέει κρίθηκαν στις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ. Πήρες μόλις 31 ψήφους και καμία έδρα σε σύνολο 655 ψηφισάντων! Η Αγωνιστική Συσπείρωση πήρε 320 ψήφους και 4 έδρες». Αναφέρθηκε στις αρνητικές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάλεσε σε ενίσχυση της ΔΑΣ.

Προκλητικός εμπαιγμός των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές του παιχνιδιού που παίζουν σε βάρος των εργαζομένων ήταν οι τοποθετήσεις των «συνεταίρων» Μιχάλη Γιαννάκου (ΠΑΣΚΕ), προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, και Χρήστου Παπαναστάση (ΔΑΚΕ), γραμματέα της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο Μ. Γιαννάκος, ξεκίνησε λάβρος κατά των πολιτικών ιδιωτικοποιήσεων και συκοφάντησης των δημοσίων υπαλλήλων, για να δηλώσει ότι αν γίνουν κρίσεις προϊσταμένων, που έχουν να γίνουν 15 χρόνια, «εμείς θα σταματήσουμε την απεργία αποχή» για την αξιολόγηση και πρόσθεσε «δεν μας φοβίζει το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο».

Ο Χ. Παπαναστάσης, μιλώντας για τους αγώνες των αγροτών, είπε ότι «δεν είμαστε υπέρ της βίας, ούτε να κλείνουμε τα λιμάνια και τους δρόμους» και αναπαράγοντας το χυδαίο ψέμα της κυβέρνησης ότι τάχα τα μπλόκα των αγροτών φταίνε που δεν υπάρχουν φάρμακα για ασθενείς, συμπλήρωσε «ούτε να εμποδίζουμε να φθάσουν τα φάρμακα στους ασθενείς». Χαρακτήρισε, επίσης, σόου την απεργία στις 16 Δεκεμβρίου και απέδωσε εύσημα στον υπουργό Υγείας.