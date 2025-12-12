ΚΑΤΩ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Στην τελική ευθεία για τα συλλαλητήρια στις 16 Δεκέμβρη

Συνδικάτα και φορείς σε όλη τη χώρα καταγγέλλουν τον προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου, εκφράζουν την αλληλεγγύη στους βιοπαλαιστές αγρότες

Ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας διαδηλώνουν τηνοι εργαζόμενοι, στασε όλη τη χώρα, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους, που τους θέλει «κρέας για τα κανόνια» και φτηνό εργατικό δυναμικό για τα μονοπώλια.

Ταυτόχρονα, τα συλλαλητήρια έχουν τον χαρακτήρα μαζικών διαδηλώσεων στήριξης και αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών που κλιμακώνεται στα μπλόκα όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την ανάγκη να δυναμώσει ο κοινός αγώνας των εργαζομένων με τους βιοπαλαιστές του χωριού και της πόλης, απέναντι στον κοινό αντίπαλο.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα. Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις έχουν απευθύνει επίσης το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις 16 Δεκέμβρη φέρνει για ψήφιση στην Βουλή τον προϋπολογισμό και ετοιμάζει νέα σχέδια για εμάς και τα σχολεία από τη νέα χρονιά...», σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας και τονίζει: «16 Δεκεμβρίου θα πάρουν απάντηση από τους μαθητές! Προχωράμε σε δράσεις μέσα στα σχολεία, καταλήψεις, αποχές». Καλεί τους μαθητές αύριο Σάββατο στις 17.00 στον παναττικό συντονισμό σχολείων (παλιό Χημείο, Ναυαρίνου 13Α, μετρό πανεπιστήμιο).

Προετοιμάζοντας το συλλαλητήριο, σωματεία και μαζικοί φορείς της Νέας Ιωνίας καλούν σε συγκέντρωση το Σάββατο 13 Δεκέμβρη, στις 12 μ. στην πλατεία Σημηριώτη, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη στους αγρότες.

Στην κινητοποίηση καλούν το Παράρτημα Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Χαλκηδόνας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ιωνίας, Ν. Ηρακλείου και Πέριξ Περιοχών, το Παράρτημα Ν. Ιωνίας της Ενωσης Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθηνών και Περιχώρων, ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Ιωνίας, το Παράρτημα Βορειοδυτικών Συνοικιών της Ενωσης Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης «Γ. Σεφέρης», η Ενωση Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας.

Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια έχουν οριστεί επίσης στην Πάτρα από το Εργατικό Κέντρο, στις 6 μ.μ. έξω από τα γραφεία του, στην Ημαθία από το Εργατικό Κέντρο στις 6 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου στη Βέροια και στην κεντρική πλατεία στη Νάουσα, στην Αλεξανδρούπολη στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο, στο Αγρίνιο στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, στο Αργοστόλι στις 6 μ.μ. στην πλατεία Βαλλιάνου, στην Ξάνθη 6 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία, στην Καβάλα 6.30 μ.μ. πλατεία Καπνεργάτη, στην Αλεξανδρούπολη στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο.

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας στις 6.30 μ.μ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης συγκέντρωση έχει οριστεί στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας καλεί στο μπλόκο του Μπράλου.

Στους δρόμους και οι συνταξιούχοι

Μια μέρα πριν τα συλλαλητήρια για τον προϋπολογισμό, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις καλούν σε παναττική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10.30 π.μ., ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε ανακοίνωσή της για τις «αυξήσεις» στις συντάξεις που προπαγανδίζει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων τονίζει: «Δεν πρόκειται να δεχτούμε και να ανεχτούμε αυτήν την κοροϊδία μετά από 15 χρόνια ληστείας στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, της 13ης - 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της άδικης και εγκληματικής "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων παράνομων και ληστρικών ανατροπών».