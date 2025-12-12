Σειρά πρωτοβουλιών ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, δίνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, παίρνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και καλεί όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τον λαό να συμμετάσχουν. Συγκεκριμένα:
- Από τη Δευτέρα 15 έως την Τρίτη 23 Δεκέμβρη (καθημερινά στον 1ο όροφο 8.30 π.μ. - 2 μ.μ.), συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που θα διανεμηθούν σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων της πόλης.
- Το Σάββατο 20 Δεκέμβρη (10 π.μ. - 1 μ.μ.), στα γραφεία του ΕΚ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας, με τους δύο φορείς να σημειώνουν: «Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη βαθιάς ανθρωπιάς. Το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό - όχι εμπόρευμα. Αντιτασσόμαστε σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησής του. Στηρίξτε την προσπάθεια - χαρίστε ζωή σε όσους το έχουν ανάγκη».
- Την ίδια μέρα, σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Πατρέων και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών, με ώρα έναρξης στις 5 μ.μ. και δωρεάν είσοδο, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή, στον πολυχώρο εκδηλώσεων της «Ιχθυόσκαλας». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες κατασκευές, χορευτικές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, κουκλοθέατρο, face painting, photo time με εορταστικό σκηνικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στα παιδιά μια ζεστή γιορτινή εμπειρία και να ενισχύσει το πνεύμα αλληλεγγύης και χαράς.
- Ταυτόχρονα, το ΕΚΠ στηρίζει τις θεατρικές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή πώς η Αννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια» και το «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα», που θα δοθούν στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7), στις 4 και 9 Γενάρη, εξασφαλίζοντας δωρεάν είσοδο, κατόπιν κρατήσεων στα τηλέφωνα 2610.226.300, 2610.222.700 (Δευτέρα - Παρασκευή, 9 π.μ. - 2 μ.μ.) και στο email: ergatoipal.kentropatras@gmail).