Γιορτινές δράσεις από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Σειρά πρωτοβουλιών ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, δίνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, παίρνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και καλεί όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τον λαό να συμμετάσχουν. Συγκεκριμένα: