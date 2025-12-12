Μια σημαντική υπενθύμιση...

Στήριξη της ΔΑΚΕ σημαίνει στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής, που απορρίπτει τα αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια, για αξιοπρεπή εργασία και ζωή. Αδιαμφισβήτητη αλήθεια που επιβεβαιώνει στο ακέραιο και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ «για τη μεγάλη νίκη της ΔΑΚΕ στο 37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ», το 2019. «Τα αποτελέσματα», σημείωνε η ΝΔ, «επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». Τη σημαντική αυτή υπενθύμιση στους συνέδρους του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ έκανε σήμερα το απόγευμα η ΔΑΣ, μοιράζοντας την ανακοίνωση της ΝΔ, με την επισήμανση: «Για να μην ξαναδούμε τέτοια ανακοίνωση ψηφίζουμε ΔΑΣ».