ΤΟΚΙΟ.- Σεισμική δόνηση έπληξε χτες την Ιαπωνία, αυτή τη φορά την επαρχία Χοκάιντο (στα βόρεια). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) το εστιακό βάθος ήταν 57 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί, τη Δευτέρα, σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών στην περιοχή Μισάουα στα βορειοανατολικά, που μάλιστα προκάλεσε και τσουνάμι μέχρι και 70 εκατοστών ύψος, ενώ καταγράφτηκαν και τουλάχιστον 51 τραυματισμοί.

ΛΑ ΠΑΖ.- Τοπικά μέσα μετέδιδαν χθες ότι συνελήφθη ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας Λούις Αρτσε, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κατά τη θητεία του ως υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του πρώην σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Εβο Μοράλες.

ΡΑΜΠΑΤ.- Η κατάρρευση δύο τετραώροφων κτιρίων στην πόλη Φεζ του βόρειου Μαρόκου προκάλεσε χτες τον θάνατο τουλάχιστον 22 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 16. Τα δύο κτίρια στέγαζαν οκτώ πολυμελείς οικογένειες.