ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Καθημερινές παρεμβάσεις για την απεργία στις 10 Δεκέμβρη

Σε τρία εργοτάξια περιόδευσε χτες το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας ενημερώνοντας τους εργαζόμενους για την πανελλαδική πανοικοδομική απεργία στις 10 Δεκέμβρη, την οποία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων με αιτήματα την κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, αλλά και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Στην απεργία συμμετέχουν με αποφάσεις τους και τα ιδιαίτερα αιτήματά τους το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Εκπρόσωποι του Συνδικάτου μίλησαν με εργαζόμενους σε εργοτάξιο στην οδό Στρατηγού Καλλάρη στα Πατήσια, στο εργοτάξιο υπογειοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια και σε εργοτάξιο στο Ιλιον. Οι εργαζόμενοι υποδέχονται θετικά το κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία, καθώς τα αιτήματα έχουν διαμορφωθεί με κριτήριο τις ανάγκες τους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κλιμάκωσης του αγώνα.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας δίνει τη διπλή μάχη των αρχαιρεσιών (2-8 Δεκέμβρη) και της προετοιμασίας της απεργίας. Χθες οι κάλπες στήθηκαν εκτός από την έδρα του Συνδικάτου και σε εργοτάξια του μεγάλου έργου του Ελληνικού, όπου παράλληλα μοιράστηκαν ανακοινώσεις για την απεργία και το διεκδικητικό πλαίσιο για υπογραφή συμβάσεων με ικανοποιητικές αυξήσεις, με εργασία 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο, με επανένταξη των ηλεκτρολόγων στα ΒΑΕ, με μέτρα ΥΑΕ.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών πραγματοποιεί επίσης περιοδείες στα γραφεία των κατασκευαστικών ομίλων, τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία, ενώ μαζί με οικοδόμους συμμετέχει σε εξορμήσεις σε μεγάλα έργα (Ελληνικό και γραμμή 4) καλώντας στην απεργία με αιτήματα τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τους εργαζόμενους με δελτία παροχής υπηρεσιών, για άμεσα σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.