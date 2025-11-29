ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Αγωνιστικός συντονισμός μπροστά στην απεργία της 10ης Δεκέμβρη

Τον απεργιακό βηματισμό τους συντονίζουν ξανά η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής, προχωρώντας στην απεργία και στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 10 Δεκέμβρη με κοινά αιτήματα, αλλά και με τα ιδιαίτερα των κλάδων τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία Οικοδόμων έχει κηρύξει την απεργία για εκείνη τη μέρα ξεχωρίζοντας την απαίτηση για κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, αλλά και για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση αρνείται να κηρύξει ως υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που κατάφερε η Ομοσπονδία να υπογράψει μετά από σκληρό αγώνα, την ίδια στιγμή που με το σχέδιο που παρουσίασε (βλ. σελ. 6-7) σπρώχνει τη ΓΣΕΕ σε ρόλο «δερβέναγα» πάνω από τις Ομοσπονδίες για να ξεδοντιάζονται οι Συμβάσεις. Πρόκειται για «νέα αντεργατική τρόικα», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Οικοδόμων, αφού δίπλα στην εργοδοσία του κάθε κλάδου προστίθενται ο ΣΕΒ και η ΓΣΕΕ για να κόβουν τις ΣΣΕ.

«Ο μόνος δρόμος που μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους είναι ο δρόμος του αγώνα με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Με τα αιτήματα που παλεύουν και συνυπογράφουν πάνω από 600 συνδικαλιστικές οργανώσεις», ξεκαθαρίζει η Ομοσπονδία.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία καλεί το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τους εργαζόμενους με δελτία παροχής υπηρεσιών, για άμεσα σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής έχει επίσης κηρύξει απεργία τη μέρα εκείνη, για τους ηλεκτρολόγους στην εγκατάσταση, κλιμακώνοντας τον αγώνα για την υπογραφή Συμβάσεων με ικανοποιητικές αυξήσεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, επανένταξη των ηλεκτρολόγων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας κ.λπ.