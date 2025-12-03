ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρνείται να σταματήσει τις διώξεις σε βάρος των ψυχιάτρων

Την άμεση διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος των ψυχιάτρων, που εφημέρευαν από 1/2/24, την άμεση αναστολή της οποιασδήποτε διαδικασίας που αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της Ψυχιατρικής καθώς και την απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας, απαίτησαν η ΕΙΝΑΠ και ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν με τον υφυπουργό Υγείας, αρμόδιο για θέματα Ψυχικής Υγείας Δ. Βαρτζόπουλο. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που είχε προκηρύξει για χτες η ΕΙΝΑΠ, υλοποιώντας την απόφαση της μαζικής συνέλευσης των ψυχιάτρων που είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία της Ενωσης Ιατρών.

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή είναι η απαράδεκτη και πρωτοφανής στα χρονικά ενέργεια του Πρωτοδικείου Αθηνών που ποινικοποιεί την άσκηση της Ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους εφημερεύοντες ψυχιάτρους για τις ...τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες. Μάλιστα, το πογκρόμ αυτό των διώξεων των ψυχιάτρων πυροδοτήθηκε με την εγκύκλιο Βαρτζόπουλου. Οι εκπρόσωποι των ΕΙΝΑΠ - ΟΕΝΓΕ μίλησαν για τον παραλογισμό που είναι σε εξέλιξη, με τον υφυπουργό Υγείας να αρνείται να δώσει λύση και να μπει φρένο στις διώξεις, παρά τη συμφωνία στο αυτονόητο, δηλαδή στο ότι ο εφημερεύων ψυχίατρος δεν είναι αρμόδιος να διαχειριστεί περιστατικό - εφόσον αποφασίσει κατά την ιατρική του κρίση ότι χρειάζεται νοσηλεία - όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη στο νοσοκομείο.

«Η απάντηση που υπονόησε ο υφυπουργός Υγείας; Αν δεν υπάρχουν κλίνες θα πρέπει να βάζουμε περισσότερα ράντζα...» κατήγγειλε η Εφη Τσομάκα, μέλος της 5μελούς Επιτροπής της ΕΙΝΑΠ στο ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ Δαφνί) μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου, στηλιτεύοντας την κυβερνητική υποκρισία: «Δηλαδή δεν υπάρχουν δικαιώματα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία που δεν έχουν κλίνες και προσωπικό. Παρουσιάζεται ως επίτευγμα το "ψυχιατρικό ΕΚΑΒ", όταν οι ασθενείς θα αντιμετωπίζονται περίπου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή απλά θα μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς να εξασφαλίζεται η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ψυχικής Υγείας, με κινητές μονάδες και όλο το απαραίτητο προσωπικό».

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους ψυχιάτρους που διώκονται για την ιατρική κρίση. «Διώκεται η άσκηση της Ψυχιατρικής στις δημόσιες δομές Υγείας», σχολίασε και διαμήνυσε ότι οι κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος θα είναι ανάλογες των εξελίξεων: «Δεν θα σταματήσουμε τη μάχη για να μη σέρνονται στα δικαστήρια οι συνάδελφοί μας και δεν θα αφήσουμε κανέναν ψυχίατρο που θα καταλήξει στα δικαστήρια, χωρίς τη φυσική μας παρουσία. Ως μάρτυρες υπεράσπισης θα είναι όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ».