ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ «ΝΟΚΙΑ»

Απεργία στις 10 Δεκέμβρη για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στη «NOKIA» μετά από απόφαση μαζικής Γενικής Συνέλευσης του επιχειρησιακού τους Σωματείου, απαιτώντας διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αυξήσεις και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα εναντιώνονται στην εμπλοκή της εταιρείας στα πολεμικά σχέδια, απαιτώντας καμία εμπλοκή των εργαζομένων σε πολεμικά προγράμματα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η πολυεθνική «ΝΟΚΙΑ» ανακοίνωσε τη «νέα στρατηγική» της, από την οποία επηρεάζονται πάνω από 200 εργαζόμενοι, περίπου το 20% του συνόλου των εργαζομένων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται σε ειδικό οργανισμό μέσα στην εταιρεία με στόχο να εξεταστεί το μέλλον τους - ουσιαστικά να «πουληθούν» - μέσα στο 2026.

Και, όπως σημειώνει το Σωματείο, που οργανώνει και παράσταση διαμαρτυρίας αύριο Πέμπτη, πρόκειται για εξέλιξη που συμβαίνει «ενώ η "ΝΟΚΙΑ" συνεχίζει με έως και 14.000 απολύσεις σε όλο τον κόσμο στα πλαίσια ενός ακόμα σχεδίου "περικοπών κόστους" που είναι σε ισχύ από το 2023. Δεκάδες από αυτές τις απολύσεις ήταν στην Ελλάδα και μόνο για το 2025 9 συνάδελφοι βρίσκονται υπό απόλυση μέχρι τέλος του έτους».

Παράλληλα το Σωματείο επισημαίνει ότι η εργοδοσία βάζει στόχο για έως 60% παραπάνω κέρδη (3,1 δισ. ευρώ), κάτι που για τους εργαζόμενους σηματοδοτεί απολύσεις, αύξηση της εντατικοποίησης, αλλά και προσπάθεια πειθάρχησης μέσα από τα εργαλεία «αξιολόγησης».

«Ο αγώνας μας είναι κοινός με όλους τους συναδέλφους που επηρεάζονται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», ξεκαθαρίζει το Σωματείο και αναδεικνύει ότι η «NOKIA» διοχετεύει δισ. ευρώ στις πολεμικές μπίζνες, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα και χιλιάδες στην Ευρώπη είναι «στον αέρα». «Εκεί που οι λαοί σκοτώνονται, αυτοί βλέπουν ευκαιρία για επένδυση. Τους λέμε ΟΧΙ, η επιστήμη μας δεν προορίζεται για να σκοτώνονται οι λαοί», αναφέρεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου.