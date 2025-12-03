«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ

Κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους δημοσιογράφους κόντρα στη γραμμή του συμβιβασμού

Την ετήσια τακτική της Συνέλευση πραγματοποίησε χθες η Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), που αποφάσισε τη διενέργεια των αρχαιρεσιών στις 10, 11 και 12 Φλεβάρη του 2026. Μπροστά στις αρχαιρεσίες, η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής θα γίνει την Τρίτη 9 Δεκέμβρη.

Σε οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων δημοσιογράφων σε κάθε Μέσο Ενημέρωσης κάλεσαν οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ και συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της «Δημοσιογραφικής Συνεργασίας». Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξαν τις ευθύνες της πλειοψηφίας στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, δηλαδή της συνεργασίας των συνδικαλιστών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τη γραμμή του συμβιβασμού που χαράσσουν με τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση της ΣΣΕ, η οποία δεν έχει υπογραφεί από το 2009. Μίλησαν για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκηρύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες χωρίς μέτρα από το ΔΣ για να οργανωθεί η μάχη στους χώρους δουλειάς, ενώ οι όποιες διαβουλεύσεις κινούνται στη λογική των «αντοχών της κερδοφορίας των ομίλων».

Οπως σημειώθηκε από τη «Δημοσιογραφική Συνεργασία», οι εργαζόμενοι στον κλάδο χρειάζονται «μια συνδικαλιστική ηγεσία που δεν θα κάνει ό,τι η πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ, η οποία όταν απεργεί όλη η εργατική τάξη για σημαντικά ζητήματα εκείνη "πετάει αετό"». Γι' αυτό και καλεί τους εργαζόμενους δημοσιογράφους σε συμπόρευση με τους τεχνικούς και διοικητικούς «να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση του αγώνα γυρίζοντας την πλάτη στις συμβιβασμένες πλειοψηφίες». Να γίνονται Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, να οργανώνεται η διεκδίκηση «από τα κάτω» με τη συμβολή του Μεικτού Συμβουλίου, με Επιτροπές Αγώνα, σε σύγκρουση με την εργοδοσία του κλάδου.

Επίσης, η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» μετέφερε το κάλεσμα πάλης για την ενημέρωση που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός, σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ΜΜΕ που είναι εφοπλιστές, βιομήχανοι και ιδιοκτήτες επιχειρηματικών ομίλων, κόντρα και με το κράτος και τις κυβερνήσεις του που περνάνε νόμους «λογοκρισίας».

Ξεχωριστή αναφορά έγινε από τους συνδικαλιστές της «Δημοσιογραφικής Συνεργασίας» στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, απαιτώντας να καταδικαστεί κάθε προσπάθεια χειραγώγησης και παρέμβασης στη δουλειά των δημοσιογράφων από τις πρεσβείες και τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Μάλιστα, οι συνδικαλιστές της «Δημοσιογραφικής Συνεργασίας» κατέθεσαν και σχετικό ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση, καλώντας τους δημοσιογράφους «να συμβάλλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους, που οδηγούν τον λαό σε νέα σφαγεία, για τα συμφέροντα και τα κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που καμιά σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ με γελοία προσχήματα επιχείρησε να φιμώσει την παραπάνω πρόταση και αρνήθηκε να θέσει στη Γενική Συνέλευση το ψήφισμα, ενώ αρνήθηκε να τεθεί και ψήφισμα για την προκήρυξη απεργίας μπροστά στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό.