Σήμερα η απεργία στις Λαϊκές Αγορές

Απεργία στις Λαϊκές Αγορές σε όλη τη χώρα πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη, με απόφαση της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Οι παραγωγοί απαιτούν να αποσυρθούν τα ψηφιακά Δελτία Αποστολής, να καταργηθεί ο νέος φορολογικός νόμος, να επανέλθει το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, να φορολογηθεί προοδευτικά το μεγάλο κεφάλαιο και να μηδενιστούν οι τραπεζικές προμήθειες στα POS.

Η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών καλεί στην απεργία και σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Τώρα είναι ώρα μάχης. Είναι ώρα να ακουστούν καθαρά τα αιτήματά μας, είναι ώρα να οργανωθεί η πάλη σε κάθε Σωματείο, σε κάθε Ομοσπονδία. Μαζί με τους αγρότες που είναι ήδη στον δρόμο».

Η Επιτροπή Αγώνα αναδεικνύει ότι ενώ οι όμιλοι μετρούν εκατομμύρια κέρδη, από την άλλη επαγγελματίες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σηκώνουν ξανά το βάρος.

Παράλληλα καταγγέλλει τις δυνάμεις εκείνες που κάνουν λόγο για «εποικοδομητικούς διαλόγους», που σε κάθε διεκδίκηση ανοίγουν τη βαλβίδα της εκτόνωσης, προωθώντας τα κυβερνητικά σχέδια.