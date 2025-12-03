Τετάρτη 3 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σήμερα, αύριο και την Παρασκευή οι εκλογές στην ΕΝΕΔΕΠ

Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη παρατείνονται οι αρχαιρεσίες στο Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες στις προβλήτες της COSCO). Συγκεκριμένα, οι εκλογές γίνονται σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 5/12, από τις 6 π.μ. έως τις 11 μ.μ., στο γραφείο Π13 στο ΣΕΜΠΟ.

Στα ερευνητικά προγράμματα και ιδρύματα της Αθήνας

Στις αρχαιρεσίες του προχωρά και το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Αθηνών από σήμερα Τετάρτη μέχρι την Τρίτη 9 Δεκέμβρη. Συγκεκριμένα: Σήμερα Τετάρτη 12.00 - 16.00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΕΜΠ, 16.30 - 19.30 στο ΕΚΠΑ. Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 12.00 - 17.00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΕΜΠ. Παρασκευή 5 Δεκέμβρη 11.00 - 16.00 στο ΕΚΠΑ, 17.00 - 20.30 στα γραφεία της ΟΓΕ. Δευτέρα 8 Δεκέμβρη 11.00 - 15.00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 15.30 - 19.00 στο ΠΑΔΑ. Τετάρτη 9 Δεκέμβρη 12.00 - 16.00 στο ΠΑΔΑ.

Γενικές Συνελεύσεις Σωματείων

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη σημερινή Γενική Συνέλευση, στις 3.30 μ.μ., στα γραφεία του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού (Γλάδστωνος 3, Στοά Φέξη, Αθήνα), απευθύνει το Σωματείο των Εργαζομένων στα «McDonalds», με θέμα την προκήρυξη των εκλογών τους το επόμενο διάστημα.

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου η «Ενωση» καλεί στη Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, το Σάββατο 6 Δεκέμβρη, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση προχωρά και η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, την Κυριακή 7 Δεκέμβρη, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παράταση στις αρχαιρεσίες του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ (2/12/2025)
Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες (8/12/2017)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης το ταξικό αναπηρικό κίνημα
Ανοιχτή στήριξη στην κυβέρνηση από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απαιτούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους κόντρα στη φοροληστεία
 Αρνείται να σταματήσει τις διώξεις σε βάρος των ψυχιάτρων
 Καθημερινές παρεμβάσεις για την απεργία στις 10 Δεκέμβρη
 Απεργία στις 10 Δεκέμβρη για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
 Κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους δημοσιογράφους κόντρα στη γραμμή του συμβιβασμού
 Αποκαλυπτική η συναίνεση του ΠΑΣΟΚ στην αντεργατική πολιτική
 Σήμερα η απεργία στις Λαϊκές Αγορές
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ