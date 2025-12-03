Σήμερα, αύριο και την Παρασκευή οι εκλογές στην ΕΝΕΔΕΠ

Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη παρατείνονται οι αρχαιρεσίες στο Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες στις προβλήτες της COSCO). Συγκεκριμένα, οι εκλογές γίνονται σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 5/12, από τις 6 π.μ. έως τις 11 μ.μ., στο γραφείο Π13 στο ΣΕΜΠΟ.

Στα ερευνητικά προγράμματα και ιδρύματα της Αθήνας

Στις αρχαιρεσίες του προχωρά και το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Αθηνών από σήμερα Τετάρτη μέχρι την Τρίτη 9 Δεκέμβρη. Συγκεκριμένα: Σήμερα Τετάρτη 12.00 - 16.00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΕΜΠ, 16.30 - 19.30 στο ΕΚΠΑ. Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 12.00 - 17.00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΕΜΠ. Παρασκευή 5 Δεκέμβρη 11.00 - 16.00 στο ΕΚΠΑ, 17.00 - 20.30 στα γραφεία της ΟΓΕ. Δευτέρα 8 Δεκέμβρη 11.00 - 15.00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 15.30 - 19.00 στο ΠΑΔΑ. Τετάρτη 9 Δεκέμβρη 12.00 - 16.00 στο ΠΑΔΑ.

Γενικές Συνελεύσεις Σωματείων

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη σημερινή Γενική Συνέλευση, στις 3.30 μ.μ., στα γραφεία του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού (Γλάδστωνος 3, Στοά Φέξη, Αθήνα), απευθύνει το Σωματείο των Εργαζομένων στα «McDonalds», με θέμα την προκήρυξη των εκλογών τους το επόμενο διάστημα.

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου η «Ενωση» καλεί στη Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, το Σάββατο 6 Δεκέμβρη, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση προχωρά και η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, την Κυριακή 7 Δεκέμβρη, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.