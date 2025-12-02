Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2025
Παράταση στις αρχαιρεσίες του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ

Η Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ αποφάσισε παράταση εκλογών αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, από τις 6.00 έως τις 23.00 στο γραφείο Π13 στο ΣΕΜΠΟ.

Στα ερευνητικά προγράμματα και ιδρύματα της Αθήνας

Στις αρχαιρεσίες του προχωρά και το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Αθηνών από αύριο Τετάρτη μέχρι την Τρίτη 9 Δεκέμβρη. Συγκεκριμένα: Αύριο Τετάρτη 12.00 - 16.00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΕΜΠ, 16.30 - 19.30 στο ΕΚΠΑ. Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 12.00 - 17.00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΕΜΠ. Παρασκευή 5 Δεκέμβρη 11.00 - 16.00 στο ΕΚΠΑ, 17.00 - 20.30 στα γραφεία της ΟΓΕ. Δευτέρα 8 Δεκέμβρη 11.00 - 15.00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 15.30 - 19.00 στο ΠΑΔΑ. Τετάρτη 9 Δεκέμβρη 12.00 - 16.00 στο ΠΑΔΑ.

    

