ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ

Στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης το ταξικό αναπηρικό κίνημα

Συλλαλητήριο στις 6 μ.μ. στο Σύνταγμα από τη ΣΕΑΑΝ, σωματεία και φορείς | Πολύμορφη δράση σε όλη τη χώρα

Mε μια πολύμορφη αγωνιστική δράση που ξεδιπλώνεται σήμερα σε όλη τη χώρα τιμούν οι ανάπηροι και οι φορείς τους την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, απαιτώντας άμεσα μέτρα για τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στις κινητοποιήσεις πρωτοστατούν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) και τα παραρτήματά της, σημαίνοντας ξεσηκωμό ενάντια στην εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων, του κράτους και της ΕΕ, που τσακίζει τη ζωή των ΑμεΑ και των χρονίως πασχόντων, ενάντια στην υποταγή και τη συνειδητή αδράνεια της συμβιβασμένης πλειοψηφίας της ΕΣΑμεΑ.

Στην Αθήνα η ΣΕΑΑΝ διοργανώνει συλλαλητήριο στις 6 μ.μ. στο Σύνταγμα, με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, απαιτώντας συνάντηση και συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό. Στο πλευρό της στην κινητοποίηση θα βρεθούν μια σειρά σωματεία και φορείς, όπως ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής, η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Κάλεσμα στις γυναίκες του μόχθου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα απευθύνει και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις:

- Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση οργανώνεται αύριο Πέμπτη στις 6 μ.μ. στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποφασίστηκε σε σύσκεψη η οποία οργανώθηκε στην πόλη από τη ΣΕΑΑΝ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών σωματείων.

- Στην Πάτρα η κινητοποίηση θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 6 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου, με κάλεσμα από τη ΣΕΑΑΝ Αχαΐας και με στήριξη από το Εργατικό Κέντρο και τον Σύλλογο Γυναικών.

- Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης σήμερα Τετάρτη, στις 6 μ.μ. στα Λιοντάρια.

- Στο Αργοστόλι το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης καλεί σε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη στη 1 μ.μ. στο δημαρχείο.

Σε μία ακόμα πρωτοβουλία, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας προχωρούν σε εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 20 Δεκέμβρη, στα γραφεία του ΕΚ (1ος όροφος), από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν πολύμορφες δράσεις σε όλη τη χώρα με πρωτοβουλία μαζικών φορέων, όπως εθελοντική αιμοδοσία σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, δράση στην κεντρική πλατεία της Χίου με τη συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων ΑμεΑ, Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας και Καρκινοπαθών Χίου, επιστημονική ημερίδα για θέματα Ειδικής Αγωγής στην Ικαρία με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ, κ.ά.

Η μόνη «συμπερίληψη» κυβέρνησης και ΕΕ είναι η εμπλοκή του λαού στην πολεμική οικονομία

Σήμερα στο Σύνταγμα καλεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή, αναδεικνύοντας ότι και φέτος η κυβέρνηση χέρι - χέρι με τους επιχειρηματίες των χώρων Ειδικής Αγωγής, με τις ξεπουλημένες ηγεσίες της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, προετοιμάζουν «γιορτές συμπερίληψης» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ. «Θα δούμε γιορτές και πανηγύρια που στήνει το υπουργείο Παιδείας σε κάθε σχολείο για να υπενθυμίσει δήθεν τη σπουδαιότητα αυτής της μέρας, κυρίως με τον μανδύα της συμπερίληψης», αναφέρει η Ομοσπονδία και σχολιάζει:

«Μια συμπερίληψη που λειτουργεί ισοπεδωτικά, βγάζει από το κάδρο εξ ορισμού το γεγονός ότι το σύστημα λειτουργεί με τους κανόνες της κερδοφορίας των λίγων και ότι θεωρεί ακόμα και την Ειδική Αγωγή και Πρόνοια "κόστος" για το κράτος, σπρώχνοντας τις οικογένειες στους επιχειρηματίες της Αναπηρίας και της Ειδικής Αγωγής».

Θυμίζοντας μάλιστα τις προτάσεις του υπουργού Αμυνας Ν. Δένδια για εμπλοκή των ατόμων με αυτισμό στην «εκπαίδευση οπλικών συστημάτων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης», η Ομοσπονδία σημειώνει ότι «η μόνη συμπερίληψη που στην πραγματικότητα υλοποιούν είναι εκείνη της εμπλοκής του λαού στην κόλαση της πολεμικής οικονομίας την οποία μας ετοιμάζουν, αλλά και του ξεζουμίσματός του για την αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων».

Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών: Πρόσβαση στη μόρφωση για όλους τους μαθητές!

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε και βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των συμμαθητών μας ΑμεΑ, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους. Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλους τους μαθητές, χωρίς να μας κοιτάει στην τσέπη, που θα εξασφαλίζει σε όλους μας τους όρους για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη μόρφωση χωρίς εμπόδια, που θα μας σέβεται και θα καλλιεργεί τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις μας», τονίζει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, και καταγγέλλει το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση που «φέρνουν προϋπολογισμό για το 2026 που κόβει ακόμη περισσότερο τα χρήματα για την Ειδική Αγωγή».

Οπως σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή, «για τους μαθητές και τις μαθήτριες η 3η Δεκεμβρίου είναι μέρα που διεκδικούμε πρόσβαση στη μόρφωση για όλους τους μαθητές». Και απαιτεί: Προσλήψεις καθηγητών Ειδικής Αγωγής, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και σχολικών νοσηλευτών για όλα τα σχολεία, έλεγχο και μέτρα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων, υποδομές πρόσβασης για όλους τους μαθητές με δημιουργία ραμπών και συντήρηση των ανελκυστήρων.

Οι διεκδικήσεις για σύγχρονα δικαιώματα από το ταξικό αναπηρικό κίνημα

Κόντρα στις κυβερνητικές φιέστες και στην κλιμάκωση της επίθεσης κεφαλαίου - κυβερνήσεων και ΕΕ, που αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω τη ζωή χιλιάδων αναπήρων και χρονίως πασχόντων, το ταξικό αναπηρικό κίνημα διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την ακρίβεια και γενναίες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Απαιτεί ειδικά το επίδομα των 250 ευρώ του Νοέμβρη να αυξηθεί τουλάχιστον στα 1.000 ευρώ, ενώ ζητά να μπει τέλος στους πλειστηριασμούς και στις εξώσεις που πλήττουν άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Διεκδικεί επίσης να πάνε επιτέλους σχολείο τα παιδιά με αναπηρίες που σήμερα παραμένουν αποκλεισμένα στα σπίτια τους, και να λειτουργήσουν σε ασφαλή και κατάλληλα κτίρια τα Ειδικά Σχολεία, που επί χρόνια υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών.

Παράλληλα παλεύει για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και για τη μεταφορά σχολείων όπως το ΕΕΕΕΚ Κωφών, αλλά και άλλων Ειδικών Σχολείων που στεγάζονται σε επισφαλή κτίρια, σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Απαιτεί αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, Πρόνοιας και Αποκατάστασης, μέσα από γενναία αύξηση των δαπανών και προσλήψεις προσωπικού. Τέλος, λέει κατηγορηματικό «όχι» στις απολύσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, διεκδικώντας άμεσα μαζικές προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.