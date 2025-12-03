ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ

Απαιτούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους κόντρα στη φοροληστεία

Συνεχίζουν και σήμερα, ενώ παραμένουν συγκεντρωμένοι έξω από το υπουργείο Μεταφορών

Με μαζική συμμετοχή ξεκίνησε χθες ηη οποία συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, βάζοντας στο στόχαστρο τη φοροληστεία, που απογειώθηκε με τηναλλά και την

Οπως τονίζει στο κάλεσμά της η «Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία Ταξί», αυτό γίνεται «για να εξυπηρετηθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα, στο όνομα της "πράσινης μετάβασης"».

Απεργούν επίσης καθώς είναι τεράστια η επιβάρυνση από την πανάκριβη Ενέργεια, αλλά και ενάντια στη νέα ΚΥΑ για περαιτέρω «απελευθέρωση» η οποία εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης ΕΙΧ από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις εταιρείες.

Οι απεργοί με τα οχήματά τους ξεκίνησαν χθες από τη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Μεταφορών, απαιτώντας συνάντηση με τον υπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης είχε ζητήσει 20 μέρες προθεσμία ώστε να εξετάσει τα αιτήματά τους για την αντικατάσταση με ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και για τις άδειες εκμίσθωσης. Αντ' αυτού, η ηγεσία του υπουργείου ούτε συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των απεργών ούτε έδωσε κάποια δέσμευση στα αιτήματά τους.

Ως απάντηση οι απεργοί πραγματοποιούσαν χθες ολονύκτια συγκέντρωση στο υπουργείο Μεταφορών, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Π. Μαυρίκης, αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, τόνισε πως «θέλουμε δεσμεύσεις» και ξεκαθάρισε ότι οι απεργοί δεν πρόκειται να φύγουν από την πόρτα του υπουργείου.

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

Σε άλλες περιοχές

Μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης πραγματοποίησαν χθες ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της απεργίας τους.

Στη Λάρισα η απεργία είχε μαζική συμμετοχή χθες, ενώ η πορεία που ξεκίνησε με κομβόι αυτοκινήτων από τη σκεπαστή αγορά Νεάπολης Λάρισας κατέληξε έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα, υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Τα αιτήματά μας αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα ο κλάδος: Υποκλοπή μεταφορικού έργου, οικονομική ασφυξία, εξοντωτική φορολόγηση και βεβιασμένες ρυθμίσεις χωρίς υποδομές. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε δικαιοσύνη, ίσους όρους και σεβασμό στην εργασία μας, όπως κάθε άλλος εργαζόμενος αυτής της χώρας», σημείωσε ο Νίκος Πιπερίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Αυτοκινητιστών Ταξί.

Στο πλευρό τους βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας με τον πρόεδρό του, Γιάννη Σκόκα, ο οποίος τόνισε ότι ο αγώνας των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών είναι κοινός, γιατί είναι απέναντι στην ίδια πολιτική που δυσκολεύει την επιβίωση όλου του λαού για τα κέρδη των λίγων.

Αμέσως μετά τη συγκέντρωσή τους οι βιοπαλαιστές κατευθύνθηκαν συγκροτημένα στο μπλόκο της Νίκαιας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων (βλ. σελ. 14 - 15).

Δυναμική ήταν η κινητοποίηση και στο Ηράκλειο Κρήτης, με τους απεργούς να πραγματοποιούν προσυγκέντρωση στον χώρο του αεροδρομίου και από εκεί να κατευθύνονται με μηχανοκίνητη πορεία στην Περιφέρεια, όπου αντιπροσωπεία του Συλλόγου επέδωσε το πλαίσιο των αιτημάτων τους.