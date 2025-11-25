SUPER LEAGUE

Αμετάβλητη η κορυφή, ανακατατάξεις στην τετράδα

Eurokinissi

Χωρίς αλλαγές στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Super League, αφού τόσο ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός όσο και οι δύο «Δικέφαλοι», ο 2ος ΠΑΟΚ και η 3η ΑΕΚ, συνέχισαν με νίκες. Υπήρξαν όμως ανακατατάξεις στην κόντρα για μια θέση στην πρώτη τετράδα, όπου κερδισμένος ήταν ο Λεβαδειακός που έμεινε μόνος του στην 4η θέση μετά τη σπουδαία νίκη του στον Βόλο. Με αξιώσεις στην παρέα των «μνηστήρων» της τετράδας μπήκε και ο Παναθηναϊκός με την επιτυχία του στις Σέρρες.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός παίζοντας καλύτερα στο β' μέρος επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου. Οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, έχοντας εκτός των γκολ και δύο δοκάρια, ενώ είχαν σε καλή μέρα και τον τερματοφύλακά τους, Τζολάκη, με σωτήριες επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε. Ξεχώρισε επίσης ο Ταρεμί, που με δύο γκολ «σφράγισε» τη νίκη των πρωτοπόρων.

Στο κατόπι του Ολυμπιακού παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, που νίκησε την Κηφισιά στην Τούμπα με το ίδιο σκορ, 3-0, πιο δύσκολα όμως απ' όσο αυτό μαρτυρά. Οι Θεσσαλονικείς συνάντησαν αρκετές δυσκολίες από τους αξιόμαχους φιλοξενούμενους (που αγωνίστηκαν από το 73' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σόουζα) και βρήκαν τις λύσεις κυρίως στο β' μέρος, με μπροστάρη τον Τάισον.

Στο ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων», στην «OPAP Αrena», η ΑΕΚ με τη γνωστή της φετινή «συνταγή» νίκησε 1-0 τον Αρη και διατηρήθηκε εντός της πρώτης τριάδας και κοντά στην κορυφή. Το γκολ του Ζίνι, ο οποίος επανήλθε στη δράση μετά από δύο μήνες, ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση, στην οποία οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή σε κατοχή της μπάλας και δημιουργία φάσεων. Το ματς στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Αλφαρέλα για τους φιλοξενούμενους.

Δείχνοντας χαρακτήρα μετά το μέτριο ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός έφυγε με πολύτιμο «διπλό» από τις Σέρρες, 3-0 τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, μετά το 20' όμως οι «πράσινοι» πήραν τα «ηνία», άσκησαν πίεση και έφτασαν στη νίκη.

Στην Τρίπολη, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός έμειναν στο 1-1. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι στο 0-0, καθώς το απέκρουσε με διπλή επέμβαση ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Νίκος Παπαδόπουλος.