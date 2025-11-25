CHAMPIONS LEAGUE

Κομβικές κόντρες

Με κομβικές κόντρες τόσο για μια θέση στην πρώτη 8άδα, που οδηγεί απευθείας στους «16», όσο και για την 24άδα, που δίνει ευρωπαϊκή συνέχεια, το Champions League επιστρέφει στη δράση με την 5η αγωνιστική της League Phase. Το πρώτο μέρος της διεξάγεται σήμερα, με αρκετά ενδιαφέροντα ματς, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν αυτά σε Λονδίνο, Μασσαλία και Ντόρτμουντ. Αναλυτικά:

19.45: Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Cosmote Sport 3), Αγιαξ - Μπενίφκα (Cosmote Sport 2).

22.00: Νάπολι - Κάραμπαγκ (Cosmote Sport 5), Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο (Cosmote Sport 9), Μαρσέιγ - Νιουκάστλ (Cosmote Sport 8), Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 3), Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους (Cosmote Sport 6), Τσέλσι - Μπαρτσελόνα (Cosmote Sport 2).