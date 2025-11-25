Συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα Μποστανίτου

Συγχαρητήρια στην συντρόφισσα Κωνσταντίνα Μποστανίτου για τη διάκρισή της στα προκριματικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος άρσης βαρών της ΕΟΑΒ εκφράζει το Τομεακό Συμβούλιο Πολυτεχνείου της Περιφερειακής Οργάνωσης ΑΕΙ Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ.

Η Κωνσταντίνα πέτυχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία των 80 κιλών και πέρασε στους προκριματικούς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της σεζόν 2025 - 2026, που θα διεξαχθούν στις 13/12.

«Της ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους αγώνες του πρωταθλήματος, αλλά και να συνεχίσει με τόλμη και αυταπάρνηση τον αγώνα ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, τον καπιταλισμό, φωτίζοντας την κοινωνία του μέλλοντος, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό», αναφέρει το ΤΣ Πολυτεχνείου.