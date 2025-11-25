Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα Μποστανίτου

Συγχαρητήρια στην συντρόφισσα Κωνσταντίνα Μποστανίτου για τη διάκρισή της στα προκριματικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος άρσης βαρών της ΕΟΑΒ εκφράζει το Τομεακό Συμβούλιο Πολυτεχνείου της Περιφερειακής Οργάνωσης ΑΕΙ Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ.

Η Κωνσταντίνα πέτυχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία των 80 κιλών και πέρασε στους προκριματικούς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της σεζόν 2025 - 2026, που θα διεξαχθούν στις 13/12.

«Της ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους αγώνες του πρωταθλήματος, αλλά και να συνεχίσει με τόλμη και αυταπάρνηση τον αγώνα ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, τον καπιταλισμό, φωτίζοντας την κοινωνία του μέλλοντος, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό», αναφέρει το ΤΣ Πολυτεχνείου.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αμετάβλητη η κορυφή, ανακατατάξεις στην τετράδα
«Λαβωμένος» με βλέψεις για κορυφή
Πολύτιμες επιτυχίες για Πανιώνιο και Ηρακλή
 Ανατροπή κορυφής για τον Μίλωνα
 Κομβικές κόντρες
 Νίκες για πρωτοπόρους και «μνηστήρες»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ