ΠΑΟ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ

«Λαβωμένος» με βλέψεις για κορυφή

Με βλέψεις να «πατήσει κορυφή» στη βαθμολογίας της Euroleague ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν Βελιγραδίου απόψε στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime) για τη 13η αγωνιστική, η οποία διεξάγεται πρόωρα, σήμερα και αύριο, λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι «πράσινοι», που με 8-4 βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που ισοβαθμούν στη 2η θέση, προέρχονται από ένα νικηφόρο σερί τριών αγώνων και κόντρα στην ομάδα του πρώην τεχνικού τους, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επιδιώκουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες τους, ώστε να εκμεταλλευτούν τυχόν ήττα της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ και να βρεθούν στην κορυφή. Από την άλλη η Παρτιζάν, που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία (18η με 4-8), «καίγεται» για μια σημαντική νίκη που θα την ανεβάσει βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Πάντως δεν λείπουν τα προβλήματα για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, καθώς έμειναν εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή οι Οσμάν και Γιούρτσεβεν, λόγω ενοχλήσεων, ενώ απών παραμένει και ο Τολιόπουλος.