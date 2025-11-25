SUPER LEAGUE 2

Νίκες για πρωτοπόρους και «μνηστήρες»

Νικηφόρα συνέχισαν στην 11η αγωνιστική της Super League 2 τόσο οι πρωτοπόροι των δύο ομίλων της δεύτερης κατηγορίας όσο και οι «μνηστήρες» της κορυφής σε αυτούς. Τα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Ηρακλής - Καβάλα 1-0, Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1, Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β' 0-1, ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 27 βαθμούς και ακολουθούν Νίκη Βόλου και Καρδίτσα έχοντας από 26.

2ος όμιλος

Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 2-2, Καλαμάτα - Χανιά 1-0, Athens Kallithea - Πανιώνιος 0-1, Αιγάλεω - Παναργειακός 0-0, Ηλιούπολη - Μαρκό 1-2.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 29 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 24 και η Μαρκό με 19.