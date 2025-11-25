VOLLEYLEAGUE

Ανατροπή κορυφής για τον Μίλωνα

Η σπουδαία εκτός έδρας «καθαρή» νίκη, και μάλιστα με ανατροπή, του Μίλωνα επί του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ (25-22, 22-25, 24-26, 18-25), που έφερε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην κορυφή της βαθμολογίας, ξεχώρισε ανάμεσα στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Volleyleague ανδρών. Στα αξιοσημείωτα και η πολύτιμη επικράτηση του Φλοίσβου επί της Κηφισιάς με 3-0 σετ (25-19, 25-20, 25-23) στο ντέρμπι των ουραγών.

Αλλα αποτελέσματα: Πανιώνιος - ΟΦΗ 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15), ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 3-0 (25-22, 25-22, 25-17), Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-23, 25-18).

Η βαθμολογία: Μίλωνας 14, Παναθηναϊκός 12, ΟΦΗ 9, ΠΑΟΚ 8, Ολυμπιακός 7, Καλαμάτα 6, Φοίνικας Σύρου 6, Πανιώνιος 4, Φλοίσβος 3, Κηφισιά 3 (Ολυμπιακός και Φλοίσβος έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).