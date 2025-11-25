ΒASKET LEAGUE

Πολύτιμες επιτυχίες για Πανιώνιο και Ηρακλή

Eurokinissi

Οι πολύτιμες νίκες για Ηρακλή και Πανιώνιο ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην 8η αγωνιστική της Basket League.

Σε ένα από τα κομβικά ματς του προγράμματος ο «Γηραιός» έφτασε στην πρώτη του εκτός επιτυχία, 92-87 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Στη Νέα Σμύρνη ο ουραγός Πανιώνιος πήρε την πρώτη του φετινή νίκη, 107-105 την Καρδίτσα στο πιο χορταστικό ματς της αγωνιστικής.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός νίκησε 92-81 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, ενώ ο Παναθηναϊκός ανεβάζοντας ρυθμούς στο β' μέρος επικράτησε 78-65 εκτός έδρας της Μυκόνου. Στις νίκες επέστρεψε ο Αρης, 96-80 τον Προμηθέα Πάτρας στο Αλεξάνδρειο, το δε Περιστέρι έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τη Ρόδο, 80-72 τον Κολοσσό.