Eurokinissi
Σε ένα από τα κομβικά ματς του προγράμματος ο «Γηραιός» έφτασε στην πρώτη του εκτός επιτυχία, 92-87 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Στη Νέα Σμύρνη ο ουραγός Πανιώνιος πήρε την πρώτη του φετινή νίκη, 107-105 την Καρδίτσα στο πιο χορταστικό ματς της αγωνιστικής.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός νίκησε 92-81 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, ενώ ο Παναθηναϊκός ανεβάζοντας ρυθμούς στο β' μέρος επικράτησε 78-65 εκτός έδρας της Μυκόνου. Στις νίκες επέστρεψε ο Αρης, 96-80 τον Προμηθέα Πάτρας στο Αλεξάνδρειο, το δε Περιστέρι έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τη Ρόδο, 80-72 τον Κολοσσό.