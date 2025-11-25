Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΒASKET LEAGUE
Πολύτιμες επιτυχίες για Πανιώνιο και Ηρακλή

Με πολύτιμο «διπλό» έφυγε ο Ηρακλής από το κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στο Μαρούσι

Οι πολύτιμες νίκες για Ηρακλή και Πανιώνιο ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην 8η αγωνιστική της Basket League.

Σε ένα από τα κομβικά ματς του προγράμματος ο «Γηραιός» έφτασε στην πρώτη του εκτός επιτυχία, 92-87 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Στη Νέα Σμύρνη ο ουραγός Πανιώνιος πήρε την πρώτη του φετινή νίκη, 107-105 την Καρδίτσα στο πιο χορταστικό ματς της αγωνιστικής.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός νίκησε 92-81 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, ενώ ο Παναθηναϊκός ανεβάζοντας ρυθμούς στο β' μέρος επικράτησε 78-65 εκτός έδρας της Μυκόνου. Στις νίκες επέστρεψε ο Αρης, 96-80 τον Προμηθέα Πάτρας στο Αλεξάνδρειο, το δε Περιστέρι έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τη Ρόδο, 80-72 τον Κολοσσό.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 16, Παναθηναϊκός 13, ΑΕΚ 12, ΠΑΟΚ 12, Αρης 11, Περιστέρι 11, Προμηθέας Πάτρας 10, Καρδίτσα 10, Ηρακλής 10, Κολοσσός Ρόδου 10, Μύκονος 10, Μαρούσι 9, Πανιώνιος 9.
    

