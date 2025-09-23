Τρίτη 23 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
SUPER LEAGUE
«Κόλλησαν» οι πρωτοπόροι

Ισοπαλίες για την τριάδα της κορυφής περιλάμβανε η 4η αγωνιστική

Βαθμολογικές απώλειες και για τους τρεις πρωτοπόρους της Super League περιλάμβανε η 4η αγωνιστική, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να φέρνουν ισοπαλίες και έτσι να μην αλλάζει η κατάσταση στην κορυφή. Κερδισμένοι στη βαθμολογία βγήκαν ο Αρης και ο Λεβαδειακός, με νίκες που τους έφεραν στην πρώτη πεντάδα.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα αρνητικό κυρίως για τους «πράσινους», που παραμένουν πολύ πίσω στη βαθμολογία. Σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και ένταση αλλά λιγοστές καλές φάσεις, ο Παναθηναϊκός ήταν ελαφρώς καλύτερος στα πρώτα 50 λεπτά και προηγήθηκε με τον Ντέσερς, στη συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Ελ Κααμπί. Να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτύρονται για τη διαιτησία.

Στην πρώτη της «γκέλα» υποχρεώθηκε η ΑΕΚ, μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, ενώ σκούρα τα βρήκε και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Κηφισιά - Αρης 0-1 (Μισεουί 88'), Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1 (Μάρας 69' - Μιχόρλ 18'), Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 2-1 (Λάμπρου 35' αυτογκόλ, Φορτούνα 72' - Μακέντα 82' πέναλτι), ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0, ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1 (Χάκλα 75' - Μάνταλος 55'), Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 (Λαγιούς 1', Οσμπολντ 69', Πεντρόσο 79', Μανθάτης 83'), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (Ντέσερς 48' - Ελ Κααμπί 90'+2).

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 10, ΑΕΚ 10, ΠΑΟΚ 10, Αρης 9, Λεβαδειακός 7, Βόλος 6, Ατρόμητος 4, Κηφισιά 4, Παναιτωλικός 4, ΟΦΗ 3, ΑΕΛ 3, Παναθηναϊκός 2, Αστέρας Τρίπολης 1, Πανσερραϊκός 1 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αξιόλογες ελληνικές παρουσίες στο φινάλε
 Καλό ξεκίνημα για τα ελληνικά κουπιά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ