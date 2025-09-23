SUPER LEAGUE

«Κόλλησαν» οι πρωτοπόροι

Βαθμολογικές απώλειες και για τους τρεις πρωτοπόρους της Super League περιλάμβανε η 4η αγωνιστική, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να φέρνουν ισοπαλίες και έτσι να μην αλλάζει η κατάσταση στην κορυφή. Κερδισμένοι στη βαθμολογία βγήκαν ο Αρης και ο Λεβαδειακός, με νίκες που τους έφεραν στην πρώτη πεντάδα.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα αρνητικό κυρίως για τους «πράσινους», που παραμένουν πολύ πίσω στη βαθμολογία. Σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και ένταση αλλά λιγοστές καλές φάσεις, ο Παναθηναϊκός ήταν ελαφρώς καλύτερος στα πρώτα 50 λεπτά και προηγήθηκε με τον Ντέσερς, στη συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Ελ Κααμπί. Να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτύρονται για τη διαιτησία.

Στην πρώτη της «γκέλα» υποχρεώθηκε η ΑΕΚ, μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, ενώ σκούρα τα βρήκε και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Κηφισιά - Αρης 0-1 (Μισεουί 88'), Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1 (Μάρας 69' - Μιχόρλ 18'), Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 2-1 (Λάμπρου 35' αυτογκόλ, Φορτούνα 72' - Μακέντα 82' πέναλτι), ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0, ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1 (Χάκλα 75' - Μάνταλος 55'), Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 (Λαγιούς 1', Οσμπολντ 69', Πεντρόσο 79', Μανθάτης 83'), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (Ντέσερς 48' - Ελ Κααμπί 90'+2).

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 10, ΑΕΚ 10, ΠΑΟΚ 10, Αρης 9, Λεβαδειακός 7, Βόλος 6, Ατρόμητος 4, Κηφισιά 4, Παναιτωλικός 4, ΟΦΗ 3, ΑΕΛ 3, Παναθηναϊκός 2, Αστέρας Τρίπολης 1, Πανσερραϊκός 1 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).