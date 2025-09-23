ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Καλό ξεκίνημα για τα ελληνικά κουπιά

Το διπλό σκιφ γυναικών και το μονό σκιφ ανδρών προσέφεραν τις πρώτες επιτυχίες για την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, στη Σαγκάη.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου προκρίθηκαν στον τελικό στο διπλό σκιφ γυναικών, τερματίζοντας στην 3η θέση της προκριματικής τους σειράς, με χρόνο 7.00.28, και στη 2η θέση από τα 4 επιλαχόντα πληρώματα για τον τελικό της Παρασκευής, τα οποία ακολούθησαν τα επίσης 4 που προκρίθηκαν απευθείας.

Στο μονό σκιφ ανδρών ο Στέφανος Ντούσκος, ξεπερνώντας και το κρύωμα που τον ταλαιπωρεί, προκρίθηκε με σχετική άνεση στα προημιτελικά, τερματίζοντας 2ος στη σειρά του στα προκριματικά με 6.45.09. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν αύριο Τετάρτη, το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Αντίθετα, στο διπλό σκιφ ανδρών οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Παρισιού Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα στα προκριματικά και έμειναν εκτός ημιτελικών, καθώς τερμάτισαν 5οι στην προκριματική σειρά τους με 6.24.43.