Αξιόλογες ελληνικές παρουσίες στο φινάλε

Την 5η θέση στον ακοντισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο | Ικανοποιητικές εμφανίσεις σε βάδην και δισκοβολία

Μπορεί να μην ήρθε κάποια διάκριση βάθρου για την ελληνική αποστολή στο φινάλε του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, ωστόσο οι αθλητές της κατέγραψαν αξιόλογες εμφανίσεις. Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση ολοκληρώθηκε με συγκομιδή ένα μετάλλιο - το ασημένιο του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ - και αρκετές καλές παρουσίες, αλλά και στιγμές ατυχίας, όπως αυτή του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους.

Μπορούσε περισσότερο η Τζένγκο

Από τις παρουσίες του τελευταίου διημέρου ξεχώρισε η Ελίνα Τζένγκο, που αγωνιζόμενη για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κατέλαβε την 5η θέση με καλύτερη βολή στα 62,72 μ. Αν και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και τις μεγάλες βολές που θα μπορούσαν να την φέρουν πιο κοντά στο βάθρο, σε κάθε περίπτωση η παρουσία της κρίνεται αξιόλογη - είναι άλλωστε η καλύτερη για την Ελλάδα στο αγώνισμα μετά το 2007 και την επίσης 5η θέση που είχε καταλάβει η Σάββα Λίκα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ανγκούλο από το Εκουαδόρ με 65.12 μ., κάνοντας την έκπληξη, 2η ήταν η Λετονή Σιετίνα με 64,64 μ. και 3η η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ με 63,58 μ.

Αξιόλογη εμφάνιση από τον Παυλίδη

Αξιόλογη υπήρξε η παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία, η πρώτη Ελληνα αθλητή στο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η τέταρτη συνολικά στην Ιστορία της διοργάνωσης. Ο νεαρός αθλητής συμμετέχοντας στα προκριματικά δεν κατάφερε μεν να προκριθεί στον τελικό, αλλά τα 62,49 μ. που ήταν η καλύτερη βολή του αποτελούν την καλύτερη ελληνική επίδοση στο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Δ.Παυλίδης ταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του προκριματικού, με τρεις προσπάθειες πάνω από τα 60 μέτρα: 60,17 μ., 62,49 μ. και 60,78 μ.

Ικανοποιητική παρουσία στα 20 χλμ. βάδην


Απόλυτα ικανοποιητική ήταν η ελληνική παρουσία και στα 20 χλμ. βάδην γυναικών, με τριπλή συμμετοχή. Ξεχώρισε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που κατέλαβε τη 16η θέση με χρόνο 1.29.47, ενώ καλές κούρσες - που συνοδεύτηκαν από ατομικά ρεκόρ - έκαναν επίσης η Χριστίνα Παπαδοπούλου (34η με χρόνο 1.35.05) και η Παναγιώτα Τσινοπούλου (39η με 1.37.40).

    
