Την 5η θέση στον ακοντισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο | Ικανοποιητικές εμφανίσεις σε βάδην και δισκοβολία
Από τις παρουσίες του τελευταίου διημέρου ξεχώρισε η Ελίνα Τζένγκο, που αγωνιζόμενη για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κατέλαβε την 5η θέση με καλύτερη βολή στα 62,72 μ. Αν και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και τις μεγάλες βολές που θα μπορούσαν να την φέρουν πιο κοντά στο βάθρο, σε κάθε περίπτωση η παρουσία της κρίνεται αξιόλογη - είναι άλλωστε η καλύτερη για την Ελλάδα στο αγώνισμα μετά το 2007 και την επίσης 5η θέση που είχε καταλάβει η Σάββα Λίκα.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ανγκούλο από το Εκουαδόρ με 65.12 μ., κάνοντας την έκπληξη, 2η ήταν η Λετονή Σιετίνα με 64,64 μ. και 3η η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ με 63,58 μ.
Αξιόλογη υπήρξε η παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία, η πρώτη Ελληνα αθλητή στο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η τέταρτη συνολικά στην Ιστορία της διοργάνωσης. Ο νεαρός αθλητής συμμετέχοντας στα προκριματικά δεν κατάφερε μεν να προκριθεί στον τελικό, αλλά τα 62,49 μ. που ήταν η καλύτερη βολή του αποτελούν την καλύτερη ελληνική επίδοση στο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Δ.Παυλίδης ταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του προκριματικού, με τρεις προσπάθειες πάνω από τα 60 μέτρα: 60,17 μ., 62,49 μ. και 60,78 μ.
Eurokinissi