ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Αξιόλογες ελληνικές παρουσίες στο φινάλε

Μπορούσε περισσότερο η Τζένγκο

Μπορεί να μην ήρθε κάποια διάκριση βάθρου για την ελληνική αποστολή στο φινάλε του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, ωστόσο οι αθλητές της κατέγραψαν αξιόλογες εμφανίσεις. Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση ολοκληρώθηκε με συγκομιδή ένα μετάλλιο - το ασημένιο τουστο επί κοντώ - και αρκετές καλές παρουσίες, αλλά και στιγμές ατυχίας, όπως αυτή του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους.

Από τις παρουσίες του τελευταίου διημέρου ξεχώρισε η Ελίνα Τζένγκο, που αγωνιζόμενη για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κατέλαβε την 5η θέση με καλύτερη βολή στα 62,72 μ. Αν και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και τις μεγάλες βολές που θα μπορούσαν να την φέρουν πιο κοντά στο βάθρο, σε κάθε περίπτωση η παρουσία της κρίνεται αξιόλογη - είναι άλλωστε η καλύτερη για την Ελλάδα στο αγώνισμα μετά το 2007 και την επίσης 5η θέση που είχε καταλάβει η Σάββα Λίκα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ανγκούλο από το Εκουαδόρ με 65.12 μ., κάνοντας την έκπληξη, 2η ήταν η Λετονή Σιετίνα με 64,64 μ. και 3η η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ με 63,58 μ.

Αξιόλογη εμφάνιση από τον Παυλίδη

Αξιόλογη υπήρξε η παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία, η πρώτη Ελληνα αθλητή στο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η τέταρτη συνολικά στην Ιστορία της διοργάνωσης. Ο νεαρός αθλητής συμμετέχοντας στα προκριματικά δεν κατάφερε μεν να προκριθεί στον τελικό, αλλά τα 62,49 μ. που ήταν η καλύτερη βολή του αποτελούν την καλύτερη ελληνική επίδοση στο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Δ.Παυλίδης ταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του προκριματικού, με τρεις προσπάθειες πάνω από τα 60 μέτρα: 60,17 μ., 62,49 μ. και 60,78 μ.

Ικανοποιητική παρουσία στα 20 χλμ. βάδην





Eurokinissi

Απόλυτα ικανοποιητική ήταν η ελληνική παρουσία και στα 20 χλμ. βάδην γυναικών, με τριπλή συμμετοχή. Ξεχώρισε ηπου κατέλαβε τη 16η θέση με χρόνο 1.29.47, ενώ καλές κούρσες - που συνοδεύτηκαν από ατομικά ρεκόρ - έκαναν επίσης η(34η με χρόνο 1.35.05) και η(39η με 1.37.40).