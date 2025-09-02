Βόλος - Ολυμπιακός 0-2 (Τσικίνιο 77', Ρέτσος 85'), Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1 (Γκονζάλεθ 55'), Αρης - Παναιτωλικός 0-2 (Αγκίρε 65', Αλεξιτς 87'), ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1 (Πέρεθ 50' - Παντελάκης 63' αυτογκόλ), ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 1-0 (Πιερό 38'), ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0 (Πέλκας 76'), Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1 (Τζούρισιτς 1' - Βέρμπιτς 86').
Ολυμπιακός 6, ΑΕΚ 6, ΠΑΟΚ 6, Λεβαδειακός 4, Ατρόμητος 3, Παναιτωλικός 3, ΟΦΗ 3, Αρης 3, Κηφισιά 1, Λάρισα 1, Παναθηναϊκός 1, Αστέρας Τρίπολης 0, Πανσερραϊκός 0, Βόλος 0 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).