ΠΑΛΗ

Με τετραμελή αποστολή θα εκπροσωπηθεί η ελληνική πάλη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας το διάστημα 13 - 21 Σεπτέμβρη.

Από ελληνικής πλευράς στην ελευθέρα πάλη ανδρών ξεχωρίζει η παρουσία του χάλκινου Ολυμπιονίκη Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, ο οποίος θα αγωνιστεί στα 92 κιλά, ενώ μετέχουν επίσης ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στα 79 κ. και ο Αζαμάτ Κοσόνοφ στα 125 κ..

Παρούσα στη διοργάνωση θα είναι και η πολύπειρη Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία θα πάρει μέρος στην κατηγορία των 53 κ., με την 34χρονη αθλήτρια να φέρει τον τίτλο της αρχηγού της αποστολής.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή στην κατηγορία της ελληνορωμαϊκής.