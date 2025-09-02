ΕUROBASKET 2025

Oλοταχώς για την πρωτιά στον όμιλο

Ολοταχώς για την πρωτιά στον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025 οδεύει η Εθνική ανδρών, έχοντας 3 στα 3 στις πρώτες αγωνιστικές. Μετά τη σημαντική νίκη επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα, η ελληνική ομάδα συνέχισε εξίσου επιτυχημένα το Σαββατοκύριακο, επικρατώντας της Κύπρου με 96-69 και της Γεωργίας με 94-53 για τη 2η και 3η αγωνιστική αντίστοιχα. Παραμένει έτσι 1η και αήττητη, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης, ενώ αποτελεί και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρωτιάς στον όμιλο, η οποία είναι πλέον ο πρώτος στόχος για την Εθνική ενόψει των διασταυρώσεων της τελικής φάσης.

Θυμίζουμε ότι στη φάση των «16» - με την οποία ξεκινούν τα νοκ άουτ - προκρίνονται οι 4 πρώτες από τις 6 ομάδες καθενός από τους 4 ομίλους της α' φάσης, οι οποίοι διεξάγονται σε Λεμεσό (ο όμιλος της Εθνικής), Ρίγα, Τάμπερε και Κατοβίτσε, η δε τελική φάση θα διεξαχθεί στη Ρίγα.

Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της Εθνικής στον όμιλο περιλαμβάνουν τη σημερινή αναμέτρηση με τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική και εκείνη με την Ισπανία για την 5η και τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη, ματς στο οποίο εκτός απροόπτου θα κριθεί και ο στόχος της πρωτιάς. Να σημειωθεί δε ότι πέρα από την αγωνιστική εικόνα της Εθνικής, πρόσθετα πλεονεκτήματα στη μάχη της για την πρωτιά αποτελούν η νίκη στην πρεμιέρα επί της Ιταλίας, της μίας από τις δύο βασικές της αντιπάλους στον όμιλο, και η αναπάντεχη ήττα της άλλης, της Ισπανίας, από τη Γεωργία στην πρεμιέρα.

Με πατημένο το γκάζι





Eurokinissi

Με την αύρα της νίκης της στην πρεμιέρα, η Εθνική δεν άφησε περιθώρια για ελπίδες ούτε στην Κύπρο ούτε στη Γεωργία.

Το Σάββατο, απέναντι στη διοργανώτρια του ομίλου, η ελληνική ομάδα, αν και αγωνιζόμενη χωρίς τον Γ. Αντετοκούνμπο, δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα για να φτάσει στη νίκη και με ευρεία διαφορά. Ο αγώνας έδωσε την ευκαιρία στον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτήν τη δυνατότητα, και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα. Για την Εθνική ξεχώρισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Κόντρα στη Γεωργία, μία μέρα μετά, ο πήχης της δυσκολίας ήταν θεωρητικά πιο ψηλά για την Εθνική, η οποία όμως και πάλι έφτασε με μεγάλη άνεση στη νίκη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και έχοντας ως κορυφαίους ξανά τον Γ. Αντετοκούνμπο (27 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) αλλά και τον Μήτογλου (17 πόντοι, 3 τρίποντα).