SUPER LEAGUE

«Τα χρειάστηκαν» τα φαβορί

Eurokinissi

Με αρκετά φαβορί να συναντούν δυσκολίες, και τους Λεβαδειακό και Παναιτωλικό να κάνουν τις εκπλήξεις του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League για τη νέα σεζόν.

Στον Βόλο ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετώπισε προβλήματα από τους γηπεδούχους, κυρίως στο πρώτο μέρος, τελικά όμως επικράτησε 2-0, βρίσκοντας τις λύσεις στην επανάληψη, με πρωταγωνιστή τον Τικίνιο.

Την αήττητη πορεία της σε Ελλάδα και Ευρώπη συνέχισε η ΑΕΚ, νικώντας 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena», σε ένα ματς όπου η «Ενωση» είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια.

Αρκετές δυσκολίες συνάντησε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα μέχρι να επικρατήσει 1-0 του αξιόμαχου Ατρόμητου, με τους φιλοξενούμενους να στέκονται καλά παρότι αγωνίστηκαν για περίπου μία ώρα με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Μπάκου στο 38'. Για τους γηπεδούχους αποδείχθηκε «χρυσή αλλαγή» ο Πέλκας.

Σε πρόωρη εντός έδρας γκέλα υποχρεώθηκε για μία ακόμα χρονιά ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Λεβαδειακός έμεινε όρθιος στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και απέσπασε ισοπαλία 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το «καλημέρα» αλλά δεν είχαν ανάλογη συνέχεια, ενώ στο β' μέρος οι Βοιωτοί ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση.

Με σπουδαίο - για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους - «διπλό» έφυγε από τη Θεσσαλονίκη ο Παναιτωλικός, 2-0 επί του Αρη στου Χαριλάου, με τη νέα αποτυχία να εντείνει την εσωστρέφεια στους «κιτρινόμαυρους». Εκτός έδρας πέτυχε και ο ΟΦΗ, 1-0 επί του Πανσερραϊκού, ενώ χωρίς νικητή έληξε η κόντρα των νεοφώτιστων στη Λάρισα, με ΑΕΛ και Κηφισιά να μένουν στο 1-1.