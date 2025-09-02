ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Οριστικοποιήθηκε η ελληνική αποστολή

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας στίβου που θα πάρει μέρος στο προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο (14 έως 21 Σεπτέμβρη) οριστικοποιήθηκε την Κυριακή, μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας, βάσει των ημερομηνιών που έχει ορίσει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία (World Athletics). Η χώρα μας θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με 19μελή αποστολή, στην οποία θα δώσουν το «παρών» τα κορυφαία ονόματα του χώρου στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές δεσπόζουν αυτές του Μίλτου Τεντόγλου, δις χρυσού Ολυμπιονίκη του μήκους και κατόχου του τίτλου στη διοργάνωση, και του Εμμανουήλ Καραλή, χάλκινου Ολυμπιονίκη του επί κοντώ. Αλλες παρουσίες που ξεχωρίζουν είναι αυτές της Ελίνας Τζένκο, πρόσφατης νικήτριας του ακοντισμού στη σειρά Diamond League, της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, σταθερής αξίας στο βάδην, και της πολλά υποσχόμενης σπρίντερ Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Για την τελευταία μάλιστα τα νέα ήταν ευχάριστα στο «παρά ένα», καθώς μετά τη συμμετοχή της στα 200 μ. απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί και στα 100 μ. Στους κερδισμένους της τελευταίας στιγμής και ο Δημήτρης Παυλίδης, που εξαιτίας της απόσυρσης μιας σειράς αθλητών στη δισκοβολία εξασφάλισε το δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η ελληνική αποστολή

Ανδρες: Μίλτος Τεντόγλου (μήκος), Εμμανουήλ Καραλής και Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ), Αγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία), Χρήστος Φραντζεσκάκης και Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία), Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. και 35 χλμ. βάδην), Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία).

Γυναίκες: Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός), Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ. και 200 μ.), Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ολγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην), Τατιάνα Γκούσιν (ύψος), Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία), Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ), Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν), Χριστίνα Παπαδοπούλου και Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην).