ΑΝΟΪ.- Τα 90 έφτασαν μόνο μέσα σε μία βδομάδα τα θύματα από τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στο Βιετνάμ. Μόνο στην ορεινή επαρχία Ντακ υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους 60 άνθρωποι.

ΝΤΑΚΑ.- Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ζήτησε ξανά από την Ινδία να προχωρήσει στην έκδοση της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, η οποία καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε θάνατο δι' απαγχονισμού, ως ένοχη για θανάτους που σημειώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις που έγιναν το 2024 ενάντια στην κυβέρνησή της.

ΠΕΚΙΝΟ.- Το κινεζικό υπουργείο Φυσικών Πόρων επιβεβαίωσε την ανακάλυψη ενός πολύ μεγάλου κοιτάσματος χρυσού, στην επαρχία Λιαονίνγκ, που φέρεται να είναι πάνω από 1.444 τόνους, αξίας περίπου 192 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κοίτασμα φέρεται να είναι το μεγαλύτερο που ανακαλύφθηκε στην Κίνα από το 1949. Ηδη συζητιέται η σημασία του, μεταξύ άλλων καθώς αλλάζει ο βαθμός χρήσης του αμερικανικού δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές.

ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ.- Με την αποχή να φτάνει το 65% έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου στη «Σερβική Δημοκρατία» της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όπου επικράτησε ο στενός συνεργάτης του πρώην ηγέτη της, Μίλοραντ Ντόντικ, Σίνισα Κάραν, με 50,85%. Θυμίζουμε ότι οι εκλογές προκηρύχθηκαν πρόωρα, αφού ο Ντόντικ απομακρύνθηκε από το αξίωμα καθώς κρίθηκε ένοχος για «αποσχιστικές δράσεις».

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Οι εντεινόμενες μάχες και τα προβλήματα στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας εντείνουν τον λιμό στο Κορντοφάν του Σουδάν προκαλώντας, το τελευταίο διάστημα, τον θάνατο τουλάχιστον 23 παιδιών από ασιτία, ανέφερε την Κυριακή το Δίκτυο Σουδανών Γιατρών (Sudan Doctors Network).

ΑΜΠΟΥΤΖΑ.- Τουλάχιστον 315 μαθητές ηλικίας από 8 έως 18 ετών απήχθησαν την Παρασκευή από καθολικό σχολείο στην κεντρική Νιγηρία, στο δεύτερο περιστατικό του είδους που σημειώνεται στη χώρα αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με την «Ενωση Χριστιανών Νιγηρίας» (CAN), ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με το 50% του συνόλου των 629 μαθητών στο σχολείο. Οι δυο απαγωγές καθώς και η επίθεση την Τρίτη σε εκκλησία στην Ερούκου (δυτικά), στην οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καταγράφονται με φόντο την πρόσφατη απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία, καθώς όπως κατήγγειλε οι χριστιανοί στη χώρα υφίστανται διωγμό από ριζοσπάστες ισλαμιστές.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο τρίχρονος Ολιβερ Τσου από την Καλιφόρνια συγκλονίζει τον ιατρικό κόσμο, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, έγινε πρόσφατα ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με το σπάνιο νευρολογικό εκφυλιστικό σύνδρομο Hunter που υποβάλλεται σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, με τους γιατρούς ήδη να μιλούν για «θαύμα».

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να εισαγάγει ένα πακέτο 1.735,43 δισ. ευρώ για να επιταχύνει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον ποσού 14,78 δισ. ευρώ για ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την αγορά νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΜΙΝΣΚ.- Ο Λευκορώσος Πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων «Belta». Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Εϊσμοντ, εκπρόσωπος του Προέδρου.