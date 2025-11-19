ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Λόρενς Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, που σήμερα διδάσκει Οικονομικά και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, αφού ήρθε στο φως η ηλεκτρονική αλληλογραφία του με τον Τζέφρι Επστιν, τον καλά δικτυωμένο στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια. Προηγήθηκε - σε μια παράλληλη εξέλιξη - η παραίτηση του Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον, επικεφαλής της FEMA (Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτακτων Καταστάσεων), υπ' ευθύνη του οποίου τον περασμένο Ιούλη σημειώθηκαν στο Τέξας πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο άνω των 130 ατόμων, μεταξύ τους και μικρών παιδιών σε κατασκήνωση.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ.- Ο επικεφαλής της «Alphabet», μητρικής εταιρείας της «Google», προειδοποίησε χτες μιλώντας στο BBC ότι καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη σε περίπτωση που «σκάσει η φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ο Sundar Pichai χαρακτήρισε την έκρηξη επενδύσεων στην AI μια «εξαιρετική στιγμή», επισημαίνοντας όμως ότι υπάρχουν στοιχεία «παραλογισμού» στη σημερινή αγορά.

ΟΤΑΒΑ.- Η κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης αργά προχτές το βράδυ, με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ.- Ο 51χρονος υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, παραιτείται από το υπουργικό του πόστο, προκειμένου να γίνει ο επόμενος γενικός διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

ΚΙΤΟ.- Δύο παραιτήσεις υπουργών (Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) και αλλες 5 αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο σημειώθηκαν χθες στον Ισημερινό, αφότου η κυβέρνηση του νεοφιλελεύθερου Προέδρου Ντανιέλ Νομπόα απέτυχε στο δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής, με τέσσερα ερωτήματα: Για την αλλαγή στο Σύνταγμα ώστε να επιτρέπονται ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, για νέα συντακτική συνέλευση, για την κατάργηση της δημόσιας χρηματοδότησης των κομμάτων και για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Οι δύο υπουργοί δεν δήλωσαν επίσημα τους λόγους της παραίτησης, αλλά η συγκυρία δείχνει ότι σχετίζονται με την αποτυχία της κυβέρνησης και τη λαϊκή δυσαρέσκεια που υπάρχει, εξ ου και οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.