ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη προχθές κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), με τουλάχιστον επτά νεκρούς.

ΜΑΝΙΛΑ.- Τους 100 προσέγγιζαν τα θύματα του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες, των οποίων οι κεντρικές περιοχές μετρούν μεγάλες ζημιές και προβλήματα σε υλικές υποδομές, δίκτυα ηλεκτροδότησης κ.τ.λ.

ΠΑΡΙΣΙ.- Στην Εντατική μεταφέρθηκαν οι τέσσερις από τους πέντε τραυματίες, χτες, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες στη γαλλική κτήση Ολερόν (Ατλαντικός). Ο οδηγός του είναι ένας 35χρονος ψαράς που ερευνάται μήπως είχε ψυχικά τραύματα. Τη στιγμή της σύλληψής του φέρεται να φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ».

ΤΟΚΙΟ.- Οι ιαπωνικές αρχές επιστράτευσαν από χτες και τον στρατό στην προσπάθεια να «αντιμετωπίσουν» επιθέσεις αρκούδων στο ορεινό τμήμα της χώρας. Σε περιοχές όπως η πόλη Καζούνο, οι κάτοικοι έχουν κληθεί τις τελευταίες βδομάδες να μένουν στα σπίτια τους όταν νυχτώνει και να φέρουν μαζί τους κουδούνια για να απομακρύνουν αρκούδες που ψάχνουν τροφή κοντά στα αστικά κέντρα. Από τον Απρίλη έχουν σημειωθεί πάνω από 100 επιθέσεις από αρκούδες που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε αριθμό - ρεκόρ 12 ανθρώπων.