ΛΟΝΔΙΝΟ.- Το μονοπώλιο της εστίασης «Pizza Hut» ανακοίνωσε χτες πως πρόκειται να κλείσει 68 εστιατόρια στη Βρετανία, μετά την πτώχευση της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία των καταστημάτων της στη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο Sky News, δεν ανακοινώθηκε άμεσα πόσοι εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από το «λουκέτο», ωστόσο εκτιμάται ότι θα μείνουν άνεργα πάνω από 1.200 άτομα.

ΠΑΡΙΣΙ.- «Φυσιολογική» και «ανθρώπινη» χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν τη συνάντηση με τον προκάτοχό του, Ν. Σαρκοζί, ο οποίος από σήμερα θα εκτίσει ποινή 5ετούς φυλάκισης για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από τη λιβυκή κυβέρνηση Καντάφι το 2007. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην στενός του συνεργάτης, Ζ. Νταρμανέν, δήλωσε ότι θα επισκεφθεί τον Σαρκοζί στη φυλακή και ότι ανησυχεί για τις εκεί «συνθήκες ασφαλείας».