ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Η ισραηλινή βαρβαρότητα σε δύο μέτωπα

Από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στηκαι στα κατεχόμενα εδάφη τηςαπό το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ έχει γνωρίσει καινούργια στάδια βαρβαρότητας.

Στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια το Ισραήλ χάρη στις εισαγωγές άφθονων πολεμοφοδίων από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, μέχρι πρότινος την Ισπανία κ.λπ. έχει χρησιμοποιήσει δεκάδες χιλιάδες τόνους εκρηκτικών και βόμβες.

Τα όπλα αυτά παρασχέθηκαν πέρα από τα 21,7 δισ. δολάρια που έδωσαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ ως «στρατιωτική βοήθεια» από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα.

Το κράτος - δολοφόνος, έχοντας από την αρχή την πλήρη πολιτική και διπλωματική κάλυψη των Ευρωατλαντικών συμμάχων του, με το «δικαίωμα στην αυτοάμυνα» με αφορμή τις επιθέσεις της Χαμάς και τους αιχμαλώτους, εξαπέλυσε πόλεμο μεγάλης αγριότητας, παραβιάζοντας κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου του Πολέμου. Χτύπησε με μένος κατοικημένες περιοχές, αμάχους, πολυσύχναστες πλατείες, σχολεία, νοσοκομεία, σημεία όπου απλός κόσμος είχε βρει προσωρινά καταφύγιο, τραυματίες. Ταυτόχρονα, δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα, διαλύοντας υποδομές, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ό,τι μονάδες παραγωγής τροφίμων και μεταποίησης υπήρχαν.

Ο πρώην υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου από το ΔΠΔ, χαρακτήρισε τους Παλαιστίνιους υπανθρώπους και «ζώα».

Σύμφωνα με όχι ολοκληρωμένες εκτιμήσεις έχει καταστραφεί το 98% των καλλιεργειών, ενώ έχει ισοπεδωθεί δεκάδες φορές πάνω από το 80% της Λωρίδας της Γάζας, με τα ίδια γκρεμισμένα κτίρια να έχουν χτυπηθεί ξανά και ξανά.

Παράλληλα το Ισραήλ δοκίμασε στη ρημαγμένη Γάζα και στον πολύπαθο πληθυσμό της καινοτόμα συστήματα και όπλα πολέμου (προγράμματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών και της κίνησης του πληθυσμού, στρατιωτικά ρομπότ για κατεδαφίσεις κτιρίων ή αναγνώριση και εξόντωση «εχθρού», drones εξεζητημένων δυνατοτήτων κ.ά.).

Συνολικά, με βάση μόνο τις επίσημες καταγραφές, οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιθέσεις είναι πάνω από 67.160, εκ των οποίων πάνω από 18.000 είναι βρέφη και παιδιά. Τουλάχιστον 455 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει από τον λιμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της UNICEF πάνω από 55.000 παιδιά έως 5 ετών υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό. Σε αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται και πολλοί αγνοούμενοι, θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησαν οι βομβαρδισμοί.

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δεκάδες χιλιάδες παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ακρωτηριάστηκαν ή έμειναν ορφανά από τον έναν ή και τους δύο γονείς. Περίπου 660.000 παιδιά έμειναν εκτός σχολείου φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά. Χιλιάδες άλλα δεν μπήκαν ποτέ σε σχολική αίθουσα για μάθημα.

Σκληρή κατοχική βία και στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα δοκιμάστηκαν και οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης, βιώνοντας έκτοτε ακόμα μεγαλύτερη βία από τους Εβραίους εποίκους, που συμπεριφέρονται ως φασιστικά τάγματα εφόδου και με τις πλάτες του ισραηλινού στρατού κατοχής κλέβουν τα ζώα και τις σοδειές, καταπατούν κτήματα των Παλαιστινίων. Ξεριζώνουν ελαιόδεντρα δεκαετιών ή και αιώνων, καίνε σπίτια και μαγαζιά παλαιστινιακής ιδιοκτησίας. Βαιοπραγούν εναντίον ανήμπορων γερόντων, αναπήρων ή παιδιών, οπλοφορούν και απειλούν καθημερινά με στοχευμένες επιθέσεις σε περιοχές, είτε σε γόνιμα εδάφη είτε κοντά σε εποικισμούς, για να τους επεκτείνουν κι άλλο.

Επίσης, κατά την τελευταία διετία ο ισραηλινός στρατός έκανε ρουτίνα τις εισβολές σε πόλεις και χωριά, τις οδομαχίες μέσα σε αστικά κέντρα ή προσφυγικούς καταυλισμούς, βάζοντας στο στόχαστρο τη νεολαία, κυρίως σε Τζενίν και Τουλκαρέμ. Σε αυτό το διάστημα οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης θρήνησαν τουλάχιστον 967 νεκρούς από πυρά του στρατού και τουλάχιστον άλλους 20 από τις επιθέσεις ενόπλων εποίκων. Βίωσαν κατεδαφίσεις ή καταλήψεις εκατοντάδων κατοικιών, δεκάδες χιλιάδων απ' αυτούς εκτοπίστηκαν, ειδικά σε Τζενίν, Τουλκαρέμ και Ναμπλούς.

Επιπλέον, οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν ή προώθησαν σχέδια για πάνω από 20.800 νέες κατοικίες για Εβραίους εποίκους στη Δυτική Οχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Ειδικότερα, μεγάλο μέρος αυτών των σχεδίων αφορά το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο project E1, όπου μόνο για τον Αύγουστο του 2025 εγκρίθηκαν 3.400 κατοικίες. Την ίδια περίοδο αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία 22 νέων εβραϊκών οικισμών στη βόρεια Δυτική Οχθη, νομιμοποιώντας υφιστάμενα φυλάκια ελέγχου.

Τα εγκλήματα αυτά συνεχίζονται και μετά την ανακοίνωση της «πρώτης φάσης» της συμφωνίας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ. Οπως στη Γάζα, έτσι και στη Δυτική Οχθη η «επόμενη μέρα» θα συνεχίσει να είναι επώδυνη και ο αγώνας για επιβίωση και λευτεριά αδήριτη ανάγκη για τον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό, που δεν θα αφήσει το αναφαίρετο δικαίωμά του για ελεύθερη, ανεξάρτητη και βιώσιμη πατρίδα στα διάφορα ιμπεριαλιστικά παζάρια. Γι' αυτό και σήμερα είναι ακόμα πιο αναγκαία η έκφραση της διεθνούς αλληλεγγύης για τη στήριξη του αιτήματος για Παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με κατάργηση των εποικισμών και επιστροφή όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων και ξεριζωμένων στις εστίες τους.

Δ. ΟΡΦ.