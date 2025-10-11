Σάββατο 11 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 12 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ
Καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στους συμμάχους του, ΗΠΑ και ΕΕ

Με απαίτηση για καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στους συμμάχους του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που με εύθραυστες συμφωνίες για τη Γάζα επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, πραγματοποιήθηκαν μαχητικές πικετοφορίες το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα και στον Βόλο.

Και στις δύο πόλεις οι συγκεντρωμένοι καταδίκασαν το συνεχιζόμενο έγκλημα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, ενώ παράλληλα κατήγγειλαν το νέο άθλιο σχέδιο για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικάνικο προτεκτοράτο, ενταφιάζοντας το δικαίωμα και την πάλη του ήρωα Παλαιστινιακού λαού για ένα πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Καταδίκασαν τη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των κομμάτων που στηρίζουν τη «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ», το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ - ΕΕ, μπλέκοντας έτσι τη χώρα στα πολεμικά τους σχέδια και μετατρέποντάς τη σε ένα απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, διατράνωσαν την απαίτησή τους να σταματήσει η Θεσσαλία να αποτελεί προγεφύρωμα πολέμου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε βάρος άλλων λαών, γεγονός που καθιστά τη χώρα θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο
Εύθραυστη εκεχειρία με όρους που επιβλήθηκαν με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων
Αναζήτηση πρόσκαιρων συμβιβασμών για να μη χάσει χρόνο το κεφάλαιο
 Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη από την Κυριακή
Η ισραηλινή βαρβαρότητα σε δύο μέτωπα
 Καταγγέλλει το Πακιστάν για παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου
 Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
 Ισχυρή έκρηξη με νεκρούς σε εργοστάσιο πυρομαχικών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ