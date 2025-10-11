ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ

Καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στους συμμάχους του, ΗΠΑ και ΕΕ

Με απαίτηση για καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στους συμμάχους του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που με εύθραυστες συμφωνίες για τη Γάζα επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, πραγματοποιήθηκαν μαχητικές πικετοφορίες το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα και στον Βόλο.

Και στις δύο πόλεις οι συγκεντρωμένοι καταδίκασαν το συνεχιζόμενο έγκλημα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, ενώ παράλληλα κατήγγειλαν το νέο άθλιο σχέδιο για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικάνικο προτεκτοράτο, ενταφιάζοντας το δικαίωμα και την πάλη του ήρωα Παλαιστινιακού λαού για ένα πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Καταδίκασαν τη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των κομμάτων που στηρίζουν τη «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ», το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ - ΕΕ, μπλέκοντας έτσι τη χώρα στα πολεμικά τους σχέδια και μετατρέποντάς τη σε ένα απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, διατράνωσαν την απαίτησή τους να σταματήσει η Θεσσαλία να αποτελεί προγεφύρωμα πολέμου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε βάρος άλλων λαών, γεγονός που καθιστά τη χώρα θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων.