ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Καταγγέλλει το Πακιστάν για παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου

Το υπουργείο Αμυνας των Ταλιμπάν καταδίκασε την Παρασκευή την πακιστανική κυβέρνηση για «νέα παραβίαση του εναέριου χώρου του Αφγανιστάν», μετά από πλήγμα της πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας στην επαρχία Πακτίκα, το οποίο χαρακτήρισε «πρωτόγνωρη, βίαιη και αποτρόπαιη ενέργεια στην ιστορία του Αφγανιστάν και του Πακιστάν». Ακόμα, οι Ταλιμπάν κατήγγειλαν το Ισλαμαμπάντ και για «παραβίαση του εναέριου χώρου της Καμπούλ», ένα 24ωρο μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Σε έντονο ύφος η ανακοίνωση κατέληγε: «Αποτελεί νόμιμο δικαίωμά μας η υπεράσπιση του εναέριου χώρου της χώρας μας και αν η κατάσταση επιδεινωθεί μετά από αυτές τις ενέργειες, ο πακιστανικός στρατός θα είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες». Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα όπου οι δυνάμεις των Ταλιμπάν, που στηρίχτηκαν στο Πακιστάν, τις ΗΠΑ και άλλους «απελευθερωτές», κατάφεραν να επιβάλλουν το αυταρχικό καθεστώς τους, γυρίζοντας τον αφγανικό λαό στον μεσαίωνα. Θυμίζουμε ότι αυτός στην περίοδο της ΛΔ του Αφγανιστάν γνώρισε σημαντικές κατακτήσεις και ειδικά οι γυναίκες.

Σε ό,τι αφορά την επιδρομή του Πακιστάν στην Καμπούλ, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ είχε στόχο ηγέτες της οργάνωσης «Tehreek-e-Taliban» (Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν - ΤΤΡ). Την ίδια στιγμή, στην έδρα του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων των πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο εκπρόσωπός του, Αχμεντ Σαριφ Τσοντρι, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, εξέφρασε την προσδοκία οι αρχές της χώρας «να προστατεύσουν την επικράτεια και τον λαό της, αντί αν εκλιπαρούν το Αφγανιστάν για ασφάλεια», επαναφέροντας κατηγορίες κατά των Αφγανών Ταλιμπάν ότι ...«ανέχονται» τη δράση «τρομοκρατικών οργανώσεων» (αυτονομιστικών). Στο μεταξύ, ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε και επίσημα ότι στη «διάρκεια επιχείρησης εστάλησαν στην κόλαση» 30 ένοπλοι που - σύμφωνα με «αξιόπιστες πληροφορίες» - εμπλέκονται στην ενέδρα που η ΤΤΡ έστησε στις 7 Οκτώβρη σε αυτοκινητοπομπή του, κοντά στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άτομα. Μάλιστα ο πακιστανικός στρατός ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι την επίθεση στις δυνάμεις του έκαναν «30 υποστηριζόμενοι από την Ινδία μαχητές».

Η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν ανεβαίνει λίγες ώρες αφού ο ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν, Αμίρ Καν Μουτακί, έφτασε την Πέμπτη για πρώτη φορά επίσημα στο Νέο Δελχί, όπου ο Ινδός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι η ινδική πρεσβεία στην Καμπούλ θα ανοίξει και πάλι.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο πρώην ειδικός σύμβουλος των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, Ζαλμάι Κχαλιλζάντ, με ανάρτησή του χαρακτήρισε «κρίσιμη κλιμάκωση» τα πακιστανικά πλήγματα στην Καμπούλ που συνιστούν «μεγάλους κινδύνους» και θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά τη σταθερότητα και των δύο χωρών. Ο ίδιος ανέφερε ότι η δράση της TTP πρόσφατα έχει αναζωπυρωθεί εντός του Πακιστάν, με στόχο δυνάμεις του «Ισλαμικού Κράτους» (ISIS) που διατηρούν πυρήνες στη χώρα, ενώ το Πακιστάν «απερίσκεπτα έχει στηρίξει επιχειρήσεις του ISIS ενάντια στο Αφγανιστάν και την εθνικιστική του δράση στην περιοχή των Μπαλούζων» και οι Ταλιμπάν έχουν σταθεί «ανεκτικοί απέναντι στην TTP».