Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο

Με μεγάλη πορεία αλληλεγγύης στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό που κατέληξε σε μαζική συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, την Παρασκευή το απόγευμα στάλθηκε το μήνυμα καταδίκης των δολοφονικών ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε συνέργεια με το κράτος - μακελάρη Ισραήλ, που μακελεύουν τον λαό της Παλαιστίνης.

Με το σύνθημα «στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός, σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός», πλήθος κόσμου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων καταδίκασε το συνεχιζόμενο έγκλημα κατά του παλαιστινιακού λαού, κατήγγειλε τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο, όπως και την πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Στην κεφαλή της πορείας δίνοντας τον αγωνιστικό τόνο βρέθηκε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας με το πανό του, καλώντας «να σταματήσει τώρα η δολοφονική επίθεση του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. Η μόνη ελπίδα η πάλη των λαών» και ακολουθούσαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, εργαζόμενοι, νεολαίοι που βροντοφώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», με αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας να κορνάρουν, χαιρετίζοντας τη μεγάλη πορεία. Φτάνοντας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, το σύνθημα «το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή, ΝΑΤΟ - Ευρωπαίοι και Ισραηλινοί» απλώθηκε από άκρη σε άκρη, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί στη συγκέντρωση.





«Ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Παλαιστίνη ξέρουμε καλά ότι εκφράζει τους μεγάλους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας για τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας», κατήγγειλε στην ομιλία του ο, και σημείωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για τη διαρκή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική στήριξη στο κράτος - δολοφόνο». Τόνισε πως «Το μήνυμα για λευτεριά στην Παλαιστίνη και η αλληλεγγύη μας στον ήρωα λαό της είναι βαθιά χαραγμένο στην εργατική τάξη. Βρίσκεται ακόμα πάνω στα κοντέινερ με τις σφαίρες που δεν φορτώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τους λιμενεργάτες. Στα κοντέινερ που δεν ξεφορτώθηκαν στους ντόκους. Βροντοφωνάχτηκε στην απεργία της 1ης του Οκτώβρη και θα ξανακουστεί στην πανεργατική απεργία σε λίγες μέρες, στις 14 του μήνα. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια πολιτική. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που στο επίκεντρο έχει την αύξηση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου κάνοντας σμπαράλια τους εργαζόμενους, κατεδαφίζοντας πόλεις, σκοτώνοντας αθώους και άμαχους, είτε με τους δεκάδες συναδέλφους που έχουμε νεκρούς στους τόπους δουλειάς. Νεκροί όλοι για τα κέρδη των λίγων», κατέληξε.

«Βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά έξω από την πρεσβεία του κράτους - δολοφόνου, για να φωνάξουμε δυνατά: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Να σταματήσει κάθε συμμετοχή και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται, τώρα που οι εξελίξεις δείχνουν "ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο", να βγάλουν συμπεράσματα ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι επιζήμια για τους λαούς», τόνισε ο Σταύρος Χρηστίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας.





Οπως εξήγησε, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς φαίνεται και στην καθημερινότητα των εργαζομένων συνολικά, αλλά και στον κλάδο της Ενέργειας. Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, οι ενεργειακοί όμιλοι θησαυρίζουν όχι μόνο από την εκμετάλλευση των εργαζομένων αλλά και από τις μπίζνες με το ΝΑΤΟ για να κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Ισραήλ για να σφάζει τους Παλαιστίνιους, στρώνοντας κόκκινα χαλιά για μπίζνες στον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος είναι και επικεφαλής της ενεργειακής κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Την ίδια στιγμή, κοινοπραξία ελληνικού και αμερικανικού κολοσσού διεκδικούν μερίδιο στις εξορύξεις νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, παίρνοντας τον λόγο, επεσήμανε πως «καταδικάζουμε απερίφραστα το νέο σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο. Πρόκειται για μια συμφωνία με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων! Μια συμφωνία που διαιωνίζει την κατοχή, τον εποικισμό, τον πλήρη έλεγχο των ζωών των Παλαιστινίων! Μια συμφωνία που αγνοεί το δικαίωμα σε ανεξάρτητο κράτος, που αφήνει τη Δυτική Οχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα υπό κατοχή, και που επιβάλλει τετελεσμένα χωρίς καμία δικαιοσύνη. Ο αγώνας των Παλαιστινίων είναι ο δικός μας αγώνας, ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα, ενάντια στους πολέμους και στην εκμετάλλευση» σημείωσε.

Τόνισε πως συνεργοί στο έγκλημα είναι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, ενώ «ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα εκείνα που από τη μια μοιράζουν λόγια συμπάθειας στον Παλαιστινιακό λαό και την ίδια ώρα πίνουν νερό στο όνομα του Ισραήλ, αναβαθμίζοντας τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και τώρα χαιρετίζοντας τώρα τη συμφωνία αυτή. Σημείωσε πως ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να μάχεται, και «εμείς εδώ συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας», απαιτώντας την άμεση διακοπή κάθε συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ, την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και τη Δυτική Οχθη κ.α.

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε και η Νίνα Νυφάκου, πρόεδρος του ΦΣ της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τονίζοντας πως οι φοιτητές «δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε για τις δολοφονίες παιδιών, αμάχων, δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων», όπως και ότι δεν ανέχονται «η έρευνα, οι υποδομές και οι πόροι των πανεπιστημίων μας να αξιοποιούνται για να φτιάχνονται "έξυπνες βόμβες"» για τον σφαγιασμό του παλαιστινιακού λαού.