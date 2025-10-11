Σάββατο 11 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 12 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΛΑΟ
Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη από την Κυριακή

Επίσκεψη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ από τις 12 έως τις 16 Οκτώβρη, εκφράζοντας έμπρακτα τη διεθνιστική στήριξη των συνδικάτων και των εργαζομένων της Ελλάδας προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό.

Η αντιπροσωπεία θα έχει σειρά συναντήσεων με παλαιστινιακά συνδικάτα, εργατικές οργανώσεις και λαϊκούς φορείς, μεταφέροντας το μήνυμα της αλληλεγγύης, της φιλίας και του κοινού αγώνα των λαών μας.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ τονίζει:

«Η επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχεια των σταθερών, ανυποχώρητων και πολύμορφων αγώνων των συνδικάτων και του λαού της χώρας μας στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, ενάντια στην κατοχή και τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ με τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ, των κομμάτων του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα τα συνδικάτα ετοιμάζονται για την 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο - τερατούργημα για το 13ωρο, που θέλει να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε σκλάβους του 21ου αιώνα, στο όνομα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ, που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα για να χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια πολεμικούς εξοπλισμούς, φορτώνοντας τα βάρη των ιμπεριαλιστικών πολέμων στους λαούς.

Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας μέσα από τους αγώνες τους ενώνουν τη φωνή τους με τον λαό της Παλαιστίνης, δυναμώνοντας την πάλη για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του '67, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους.

Από τα εργοστάσια και τα λιμάνια της Ελλάδας και της Ευρώπης μέχρι τη Γάζα, τη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ αντηχεί το ίδιο μήνυμα:

Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους!».

    
ΚΟΣΜΟΣ
