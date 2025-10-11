ΤΕΝΕΣΙ ΗΠΑ

Ισχυρή έκρηξη με νεκρούς σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή το πρωί περίπου στις 7.30 τοπική ώρα σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, προκαλώντας μεγάλη φωτιά και εκτεταμένη καταστροφή. Σύμφωνα με το «Associated Press», η έκρηξη έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Accurate Energetic Systems», όπως δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν. Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια, που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ καταγράφονταν και νεκροί, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός τους. Οι εκρήξεις από τα πυρομαχικά που έσκαγαν προκάλεσαν μεγάλο ωστικό κύμα και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων γειτονικών οικισμών έζησαν έναν εφιάλτη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.