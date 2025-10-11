ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Εύθραυστη εκεχειρία με όρους που επιβλήθηκαν με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων

«Συντονιστικό κέντρο» στήνει ο στρατός των ΗΠΑ - Την κατοχή του 53% της Γάζας διατηρεί ο στρατός του κράτους - δολοφόνου

Με τον ισραηλινό κατοχικό στρατό να συνεχίζει τις δολοφονικές επιθέσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή, στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία «εκεχειρίας» στηως η «πρώτη φάση» του επονομαζόμενουπου προωθεί τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο και επιχειρεί να ενταφιάσει το δικαίωμα και την πάλη των Παλαιστινίων για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, στα σύνορα του 1967.

Πάνω στα συντρίμμια της ισοπεδωμένης Γάζας, ο ηρωικός παλαιστινιακός λαός ξεχύθηκε στους δρόμους, πανηγυρίζοντας για την αντοχή του απέναντι στη σφαγή που έχει εξαπολύσει εναντίον του το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος επί δύο χρόνια με την πολύμορφη στήριξη από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Μετρώντας πάνω από 67.000 νεκρούς και σχεδόν 170.000 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις, χιλιάδες αγνοούμενους που θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια, εκατοντάδες νεκρούς από τον λιμό που επέβαλε το Ισραήλ, ο παλαιστινιακός λαός άντεξε, πήρε δύναμη από τη διεθνή αλληλεγγύη των λαών, οι αμέτρητοι εκτοπισμένοι ξεκινούν ήδη να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για τα βομβαρδισμένα σπίτια τους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εγκαταλείπουν την κατεχόμενη πατρίδα τους, κόντρα και στα διάφορα σχέδια για βίαιο ή «εθελοντικό» μαζικό ξεριζωμό τους από τη Γάζα.

Στην άλλη πλευρά - κι ενώ αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής είναι η εκεχειρία και η ανταλλαγή ομήρων, στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερωθούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι -Ωστόσο, το πανηγυρικό κλίμα ανάμεσα στους Ισραηλινούς

Σε κάθε περίπτωση, οι «τυμπανοκρουσίες» περί «ειρήνης» και «καινούργιας μέρας» που αναπαράγουν οι ΗΠΑ και οι άλλοι Ευρωατλαντικοί «στρατηγικοί σύμμαχοι» του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου, όπως και «εταίροι» των ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Οπως και οι προηγούμενες εκεχειρίες στη Γάζα που τερματίστηκαν μονομερώς από το Ισραήλ, όπως αντίστοιχα η τρέχουσα εκεχειρία στον Λίβανο την οποία έχει κάνει κουρελόχαρτο το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης, έτσι και η εκεχειρία, η «πρώτη φάση» της οποίας ξεκίνησε την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας, είναι εύθραυστη και αβέβαιη.

Χαρακτηριστικά, το περιβόητο σχέδιο «20 σημείων» της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει τη διαιώνιση της παραμονής του κατοχικού στρατού, μέσω της «σταδιακής απόσυρσής» του, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με προϋποθέσεις και αστερίσκους που θα μπορεί να θέτει ανά πάσα στιγμή το κράτος - δολοφόνος.

Στη δε πρώτη φάση της «εκεχειρίας» ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει την κατοχή περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ήδη απηύθυνε «προειδοποιήσεις» στους αμάχους Παλαιστίνιους που επιχειρούν να επιστρέψουν στις ισοπεδωμένες πόλεις τους να μην πλησιάσουν σε περιοχές του βορρά και του νότου όπου έχουν συγκεντρωθεί οι περισσότερες δυνάμεις του κατοχικού στρατού.

Για τη συνέχεια προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός διεθνούς οργάνου που θα κάνει κουμάντο στη Γάζα, με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ και με πρωταγωνιστικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, καθώς και η ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης, της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης».

Πολλά είναι δε τα «θολά» σημεία που παραμένουν, όπως η απαίτηση ΗΠΑ - Ισραήλ και συμμάχων τους για αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, η μεταπολεμική διοίκηση κ.ά., δίνοντας έτσι πληθώρα από αφορμές στην Ουάσιγκτον και το κράτος - δολοφόνο για νέες παρεμβάσεις και επιθέσεις.

Νετανιάχου: «Μαζικές νίκες» που «αλλάζουν το πρόσωπο της Μ. Ανατολής»

Ο μακελάρης Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου σε διάγγελμα που έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής, αφού ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη συνεχή υποστήριξη, έκανε σύντομο απολογισμό του πολέμου, κάνοντας λόγο για «μαζικές νίκες» που «αλλάζουν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Ανέφερε σχετικά ότι εξαπέλυσε χτυπήματα όχι μόνο κατά της Χαμάς στη Γάζα, αλλά και κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο όταν ήταν ακόμη ισχυρές, ώστε να σπάσει τον «ιρανικό άξονα».

Ο ίδιος «προειδοποίησε» ότι δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Είπε πως παραμένουν μπροστά «σημαντικές προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες που διευρύνουν τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας».

Εκτίμησε, από την άλλη, πως πέτυχε στους στόχους του πολέμου, που ήταν, όπως είπε, η επιστροφή των ομήρων, η αντιμετώπιση της απειλής του ιρανικού βαλλιστικού και πυρηνικού προγράμματος «που διακύβευε την ύπαρξή μας», και το «σπάσιμο του ιρανικού άξονα, του οποίου η Χαμάς ήταν κύριο μέρος».

Ανέφερε πως η συμφωνία επήλθε «μόνο όταν η Χαμάς ένιωσε το όπλο στο σβέρκο της και γι' αυτό και το όπλο θα παραμείνει εκεί». Σημείωσε δε πως το αποτέλεσμα επήλθε όταν η Χαμάς απομονώθηκε «διεθνώς» - εννοώντας τις πιέσεις που άσκησαν Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία.

Πράγματι, στις τελευταίες διαπραγματεύσεις, η παλαιστινιακή πλευρά δέχθηκε συντονισμένες πιέσεις από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία (όπως παραδέχθηκε πρόσφατα και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρ. Τ. Ερντογάν), καθώς περιφερειακές αραβικές και ισλαμικές δυνάμεις διεξάγουν ένα σύνθετο παζάρι για τα συμφέροντά τους και διεκδικούν ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ και το ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Βάσει της «πρώτης φάσης» της συμφωνίας εκεχειρίας, μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη της εκεχειρίας (δηλαδή έως το μεσημέρι της Δευτέρας, 13/10) θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι (ζωντανοί και νεκροί).

Θα ακολουθήσει η απελευθέρωση 250 Παλαιστίνιων αγωνιστών καταδικασμένων σε ισόβια που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές και άλλων 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν μετά τον Οκτώβρη του 2023.

Σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε την Παρασκευή το Ισραήλ, στους 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους κρατούμενους δεν θα είναι τελικά το ηγετικό στέλεχος της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργούτι, που είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη Δεύτερη Ιντιφάντα, ούτε ο ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Αχμαντ Σα'αντάτ, ούτε δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς (Ιμπραχίμ Χαμίντ, Χασάν Σαλαμέχ) παρά τις πιέσεις του Κατάρ και των ΗΑΕ προς το Ισραήλ. Αντίθετα, μέσα στους 250 θα είναι ο Ιγιάντ Αμού αλ Ραμπ, διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ στην Τζενίν που είχε φυλακιστεί πριν τουλάχιστον 20 χρόνια.

Εγινε δε γνωστό πως από τους 250, οι 15 θα απελευθερωθούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, οι 100 στη Δυτική Οχθη και οι άλλοι 135 θα πάρουν τον δρόμο της απέλασης.

Το «συντονιστικό κέντρο» της CENTCOM στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ στήνεται «συντονιστικό κέντρο» ελέγχου της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) που ονομάστηκε CMCC (Civil-Military Coordination Center).

Θα στελεχώνεται από 200 Αμερικανούς στρατιωτικούς, οι οποίοι όπως αναφέρεται θα απαρτίζουν μία ειδική δύναμη καθηκόντων επίβλεψης της εκεχειρίας, αποτροπής συγκρούσεων και τήρησης επόμενων σταδίων της συμφωνίας (εάν βεβαίως εφαρμοστεί).

Επικεφαλής του εν λόγω κέντρου θα είναι ο Αμερικανός ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνεργαστούν με στρατιωτικούς από Αίγυπτο, Τουρκία, Κατάρ και πιθανώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε πως το προσωπικό του CMCC θα αναλάβει «τον έλεγχο της συμφωνίας για τη Γάζα στο Ισραήλ» και θα συνεργαστεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις «στο πεδίο».

Επιπλέον, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας δήλωσαν στο αραβικό δίκτυο «Asharq al Awsat» πως το συντονιστικό κέντρο θα συνεργαστεί με τις ισραηλινές δυνάμεις, αλλά «κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα πάει στη Γάζα».

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή για την προώθηση «μεταρρυθμίσεων» που αποσκοπούν στον ασφυκτικό έλεγχό της και στην αποκήρυξη της πάλης - ειδικά της ένοπλης - ενάντια στην κατοχή.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, Μ. Αμπάς, μιλώντας την Πέμπτη στο ισραηλινό Κανάλι 12, ανέφερε πως η Παλαιστινιακή Αρχή συντονίζεται ήδη με τις ΗΠΑ για τις εν λόγω «μεταρρυθμίσεις». Δήλωσε πως ξεκίνησε «μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα των μισθών των κρατουμένων, το οποίο συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την οικονομία - μερικές έχουν ήδη εφαρμοστεί και άλλες θα εφαρμοστούν μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να συνεχίσει να ηγείται του παλαιστινιακού λαού».

Ενισχυμένο ρόλο στην «επόμενη μέρα» διεκδικεί η ΕΕ

Σε ένα τέτοιο φόντο, η ΕΕ και κράτη - μέλη της εκφράζουν την ετοιμότητά τους να αναλάβουν ενισχυμένο ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Γάζας, στις μπίζνες της ανοικοδόμησης, στη συγκρότηση διεθνούς «ειρηνευτικής» δύναμης κ.ο.κ., διεκδικώντας μερίδιο από τη λεία και ενίσχυση των γεωπολιτικών «πατημάτων» τους στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχο χαρακτήρα είχε εξάλλου και η διεθνής σύνοδος για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, που οργανώθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι.

Μεταξύ άλλων, η ΕΕ έσπευσε να αναλάβει ξανά το πόστο που είχε στήσει στα σύνορα νότιας Γάζας (στην πόλη Ράφα) με την Αίγυπτο, για να διευκολύνει τάχα «ως ουδέτερη δύναμη» τη διέλευση τραυματιών ή ασθενών στο πλαίσιο της αποστολής EUBAM που είχε αναλάβει από την προηγούμενη εκεχειρία (Ιανουάριος - Μάρτιος 2025). Η αποστολή αυτή που απαρτίζεται από Ιταλούς, Ισπανούς και Γάλλους στρατιώτες αναμένεται να ξαναρχίσει από την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ερωτηθείσα αν η ΕΕ θέλει να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την ουσιαστική διοίκηση της Γάζας, την επίβλεψη και οργάνωση της ανοικοδόμησης, απάντησε πως η ΕΕ θέλει «να έχει έναν σπουδαίο ρόλο».

«Η ΕΕ είναι ένας σημαντικός δωρητής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους και έχει δεσμούς τόσο με την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και με το Ισραήλ... Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι μόνο αυτός που πληρώνει, αλλά θα πρέπει επίσης να είμαστε και παράγοντας», είπε χαρακτηριστικά.

Συναφής ήταν και η αντίδραση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία τόνισε την Πέμπτη πως «όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της περιοχής». Η ίδια πρόσθεσε πως «η σημερινή ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί» και πως «είναι ευκαιρία να χαραχθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια» με πορεία «προσανατολισμένη σταθερά στη λύση των δύο κρατών».

Σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται αφενός η σπουδή της Γαλλίας να διοργανώσει την Πέμπτη στο Παρίσι σύνοδο για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα μεταξύ επιλεγμένων ευρωπαϊκών και αραβικών κρατών και της Τουρκίας, καθώς και η σπουδή του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς να ανακοινώσει την Παρασκευή τη χορήγηση 34 εκατομμυρίων ευρώ ως έκτακτη «ανθρωπιστική» βοήθεια στη Γάζα.

Αλλες χώρες, όπως η Ιταλία, δεν κρύβουν την επιθυμία τους και για στρατιωτικό ρόλο κατά τη μετατροπή της Γάζας σε «δυτικό» προτεκτοράτο. Ο υπουργός Εξωτερικών Α. Ταγιάνι δήλωσε πως η Ιταλία είναι έτοιμη να στείλει «στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».

Στον απόηχο αυτών των αντιδράσεων Ρωσία και Κίνα αντιμετώπισαν πιο «χλιαρά» και με επιφυλάξεις την ανακοίνωση για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως στηρίζει τη συμφωνία «αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί από πράξεις», ενώ στο Πεκίνο, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ παρατήρησε πως η Κίνα υποστηρίζει «τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Δ. ΟΡΦ.