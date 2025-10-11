Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες λίγο πριν τις 10 π.μ. της Παρασκευής, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι (στη νήσο Μιντανάο), με εστιακό βάθος μόλις 20 χιλιόμετρα. Ακολούθησε έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι (μέχρι και 300 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού) που τελικά ήρθη. Ωστόσο, περίπου έξι ώρες μετά ακολούθησε και άλλος σεισμός, 6,9 Ρίχτερ. Πριν από μιάμιση βδομάδα, 74 άτομα σκοτώθηκαν μετά από άλλο ισχυρό σεισμό, που έπληξε κεντρικές περιοχές της χώρας.

Μέχρι το βράδυ οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον έξι θύματα, ανάμεσά τους εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά δυτικά της Μανάι και εγκλωβίστηκαν σε σήραγγα που κατέρρευσε.