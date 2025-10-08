«Το έκτρωμα αυτό είναι για τα σκουπίδια και έχει απορριφθεί ήδη από τους εργαζόμενους!»

Eurokinissi

«

Η θέση του ΚΚΕ είναι να αποσύρετε έστω και τώρα αυτό το τερατούργημα», το οποίο «είναι για τα σκουπίδια», τόνισε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστος Κατσώτης, μιλώντας χτες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Αυτό σας απάντησαν χιλιάδες εργαζόμενοι στην απεργία την 1η του Οκτώβρη και αυτό θα σας απαντήσουν με μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία που ετοιμάζουν για τις 15 του Οκτώβρη. Αυτό αποφασίζουν καθημερινά στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους που συζητούν στις συνελεύσεις τους πώς θα αντιμετωπίσουν τον πόλεμο που τους κάνετε στη ζωή τους», πρόσθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο Χρ. Κατσώτης ξεκαθάρισε πως «κάθε άρθρο αυτού του νομοσχεδίου είναι και ένα χτύπημα για την απογείωση της "ευελιξίας" και το ξεζούμισμα των εργαζομένων», σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που «το έγραψαν τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων». Υπενθύμισε ότι δεν πέρασε καν από καμία υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, ενώ στη διαβούλευση μόνο οι εργοδότες είπαν ότι είναι θετικό, «αυτοί μόνο, όλοι οι άλλοι είναι απέναντι».

Επίσης, τόνισε πως το νομοσχέδιο εφαρμόζει την Οδηγία της ΕΕ του 2003 που ψήφισαν όλοι οι άλλοι στην Ευρωβουλή, εκτός του ΚΚΕ. «Το έκτρωμα αυτό είναι αναγκαίο για την πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την πολεμική οικονομία, που εκτός του πακτωλού των δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων και τους εξοπλισμούς, θέλουν η δουλειά να είναι ήλιο με ήλιο, για να αυξάνεται η παραγωγή και τα κέρδη», σημείωσε.

Σχολιάζοντας τον προκλητικό τίτλο του νομοσχεδίου «Δίκαιη εργασία για όλους», που έχει δοθεί από το υπουργείο Εργασίας, τόνισε πως συνιστά πρόκληση, καθώς ο τίτλος αυτός «είναι σε αντίθεση με κάθε άρθρο αυτού του εκτρώματος».

Μπουρλότο στη ζωή των εργαζομένων!

Επισήμανε ακόμη πως η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας είναι σταθερή επιδίωξη των εργοδοτών, γιατί για αυτούς ο χρόνος είναι χρήμα ενώ για τον εργαζόμενο είναι χαμένη ζωή. «Γυρίζετε 140 χρόνια πίσω τη ζωή των εργατικών - λαϊκών οικογενειών», είπε, καθώς «το νομοσχέδιο χτυπά στην καρδιά τον σταθερό ημερήσιο χρόνο, το οκτάωρο, τη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης».

Και, απαριθμώντας τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ξεχώρισε τα εξής: «13 ώρες δουλειάς, με περισσότερες και πιο φτηνές υπερωρίες για την εργοδοσία, 10ωρη απασχόληση χωρίς προσαύξηση στο μεροκάματο, διευθέτηση σε 12μηνη βάση, συμβάσεις δύο ημερών την εβδομάδα για να σε χρησιμοποιεί ο εργοδότης όποτε τον βολεύει, επέκταση της κατά παραγγελία απασχόλησης, δουλειά χωρίς κανέναν προγραμματισμό. Το κομμάτιασμα της άδειας σε λίγες μέρες τη φορά, ανάλογα με το πότε βολεύει το αφεντικό και όχι τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, οι υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, η ευέλικτη προσέλευση έως και 2 ώρες από την έναρξη της βάρδιας, αφαίρεση του χρόνου προετοιμασίας από τον εργάσιμο χρόνο. Κατάργηση των προσαυξήσεων ασφάλισης για υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και όσες αυξήσεις προβλέπει η σύμβαση. Δηλαδή, από υποχρεωτική ασφάλιση στο σύνολο των αποδοχών, έχουμε ασφάλιση μόνο του βασικού μισθού».

Η ψευτιά της «επιλογής» και ο πραγματικός καταναγκασμός

Ενώ, δίνοντας απάντηση στους ισχυρισμούς του υπουργείου ότι το 13ωρο θα είναι μόνο για «37 μέρες τον χρόνο» και ότι θα απαιτείται η «συναίνεση του εργαζόμενου», ο βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι οι 13 ώρες «θα είναι υποχρεωτικές». Και εξήγησε ότι το ίδιο το νομοσχέδιο παραπέμπει στο άρθρο 12 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, όπου αναφέρεται ότι «η άρνηση δεν μπορεί να είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αρα, λοιπόν, ο εργοδότης άμα σου πει να κάνεις 13ωρο και πεις δεν μπορώ, πας από κει που ήρθαν και οι άλλοι».

Επομένως τόνισε πως η κυβέρνηση λέει «ψέματα ότι εργαζόμενος που θα αρνηθεί προστατεύεται από την απόλυση», ενώ θύμισε ότι η κυβέρνηση με προηγούμενο νόμο κατάργησε την αιτιολόγηση της απόλυσης. Αλλωστε, πρόσθεσε, ο εργοδότης μπορεί να ισχυριστεί χίλιους λόγους για να ξεφορτωθεί τον απείθαρχο εργαζόμενο. «Αυτό επιβεβαιώνεται και με τα στοιχεία που δίνουν οι κρατικοί οργανισμοί, που δείχνουν ότι οι απολύσεις στη διάρκεια του χρόνου είναι όσες και οι προσλήψεις. Τι σημαίνει αυτό; Οτι όλες οι απολύσεις είναι αιτιολογημένες; Καμία! Γιατί αυτό νομοθετήσατε: Οποτε θέλουν απολύουν και τώρα αυτό θα γίνεται και με SMS όπως προβλέπεται μέσα από το νομοσχέδιο», σημείωσε ο Χρ. Κατσώτης.

Εξήγησε επιπλέον πως με τις 13 ώρες δουλειά, με τη διευθέτηση σε ετήσια βάση και με άλλες διατάξεις, το νομοσχέδιο «βάζει μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων», αλλά και «αλλάζει ριζικά τον σχεδιασμό όλης της οικογένειας», καθώς η ζωή της οικογένειας οργανώνεται με βάση τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς. Με βάση αυτό σχεδιάζουν ποιος θα πάει και ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο, ποιος θα το διαβάσει, ποιος θα φροντίζει τους άρρωστους γονείς και κάθε άλλη ανάγκη της οικογένειας.

Σε άλλο σημείο, ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέδειξε και την κοροϊδία της κυβέρνησης όταν κλαψουρίζει για το δημογραφικό, αφού, όπως είπε, «η πολιτική σας είναι αυτή που δημιουργεί τους όρους για να διατηρείται και να οξύνεται το πρόβλημα, όταν με τη μείωση του ελεύθερου χρόνου μειώνετε ακόμα και την επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους».

Οσο για την «επιλογή του εργαζόμενου στο 13ωρο», υπογράμμισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι που τον οδηγεί σε δεύτερη και σε τρίτη δουλειά, «γιατί ο μισθός από τη μια δουλειά, την 8ωρη δουλειά που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας για την αξιοπρεπή διαβίωση, τελειώνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα».

Θα πολλαπλασιαστούν τα εργοδοτικά εγκλήματα

Μια άλλη πολύ σημαντική πλευρά που ανέδειξε είναι ότι το 13ωρο θα αυξήσει τα εργοδοτικά εγκλήματα, ενώ ήδη «κάθε τρεις μέρες ένας εργαζόμενος δολοφονείται. Δεν γυρίζει στο σπίτι του. Και πολλοί περισσότεροι είναι οι εργαζόμενοι που χάνουν τη ζωή τους από επαγγελματικές ασθένειες που δεν καταγράφονται πουθενά» κι αυτό καθώς τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας θεωρούνται κόστος για τους εργοδότες.

Απαντώντας στους προκλητικούς κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι το 13ωρο είναι απαίτηση των εργαζομένων, ο Χρ. Κατσώτης τόνισε πως οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι όχι μόνο διαφωνούν με την αύξηση των ωρών εργασίας, αλλά διεκδικούν μείωση του εργάσιμου χρόνου χωρίς μείωση των αποδοχών και πως οι παραπάνω ώρες δουλειάς, η δεύτερη και τρίτη δουλειά είναι επιλογές εξ ανάγκης, για τη συμπλήρωση του πενιχρού μισθού που δεν καλύπτει τις ανάγκες του εργαζόμενου.

Κανένας συμβιβασμός με τη σύγχρονη σκλαβιά

«Η εργατική τάξη δεν θα συμβιβαστεί με τη σύγχρονη σκλαβιά. Θα αγωνιστεί, θα ματώσει και στο τέλος θα νικήσει», ξεκαθάρισε κλείνοντας ο Χρ. Κατσώτης, τονίζοντας ότι «αυτό είναι παραπάνω από βέβαιο. Θα ανατρέψει το σάπιο σύστημά σας και εσάς που το υπηρετείτε. Αυτό φοβάστε και θέλετε να παρατείνετε τη ζωή αυτού του βάρβαρου, του σάπιου συστήματος, θωρακίζοντας τη δικτατορία του με μέτρα περιορισμού των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των αγώνων της εργατικής τάξης, των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού που όλοι σας ψηφίσατε.

Η ταξική πάλη, όμως, δεν μπαίνει στον γύψο, δεν καταργείται, θα οξύνεται και θα γίνει ορμητικό ποτάμι που θα παρασύρει ό,τι εμποδίζει στο διάβα της».

Και, σχολιάζοντας τις πολιτικές διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, σημείωσε ότι ο λαός «έχει πια πείρα από τους σωτήρες που παρουσιάζονται κάθε φορά για να τον σώσουν. Ξέρει ότι η ελπίδα που του τάζουν γίνεται λεπίδα, όπως κάθε φορά, για τα δικαιώματά του. Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση των εργατικών - λαϊκών δυνάμεων που προδόθηκαν από την πολιτική των πολιτικών φορέων που εμπιστεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, είτε ως κυβερνητικές είτε ως αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, χρειάζεται να τους οδηγήσουν σε χειραφέτηση από τα σενάρια εναλλακτικών κυβερνητικών λύσεων που διαμορφώνουν το κεφάλαιο και οι μηχανισμοί του».

Κόντρα στα παραπάνω, τόνισε ότι «η εργατική τάξη θα ξεπεράσει κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο με την οργάνωσή της, με τους αγώνες της για τις δικές της ανάγκες. Αυτός είναι μονόδρομος για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των παιδιών τους, που συνθλίβονται τα δικαιώματά τους, οι ανάγκες τους και τα όνειρά τους. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για μια άλλη μορφή οργάνωσης της οικονομίας, της κοινωνίας, που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες του λαού. Εχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και το συζητά με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα για να γίνει η υπόθεση του αγώνα τους, γιατί όσο κυριαρχεί το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν, θα ζουν με την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και τις κάθε είδους στερήσεις των αναγκών τους, θα επιδεινώνεται περισσότερο η ζωή τους. Σ' αυτόν τον δρόμο το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις και καλεί τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα εάν συμφωνούν μαζί του, να συμπορευτούν στον αγώνα για τη ζωή που δικαιούνται».