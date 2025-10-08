Νέος απεργιακός ξεσηκωμός όταν θα συζητιέται στην Ολομέλεια

Να αποσυρθεί το έκτρωμα, απαιτούν τα Συνδικάτα! 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία

Σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό καλούν ήδη μια σειρά Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, την ώρα που έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας» (βλ. σελ. δίπλα), με την κυβέρνηση να σκοπεύει να το ψηφίσει την ερχόμενη βδομάδα.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μαζική απεργία της 1ης Οκτώβρη, οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν ένα ακόμα «στραπάτσο» για την κυβέρνηση και την εργοδοσία και βάζουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Για χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς να χάνουν λεπτό οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με συνεδριάσεις ΔΣ και Γενικές Συνελεύσεις οργανώνουν τη νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Στο στόχαστρο της πάλης μάλιστα δεν είναι μόνο το εκτρωματικό νομοσχέδιο, αλλά καθετί που τσακίζει τη ζωή του λαού: Η ακρίβεια, η φοροληστεία, ο νέος προϋπολογισμός - καρμανιόλα για το λαϊκό εισόδημα, η εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας κ.ο.κ.

Αυτό ήταν άλλωστε το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν χιλιάδες εργαζόμενοι στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, στέλνοντας στον αγύριστο την κυβερνητική προπαγάνδα και δείχνοντας στην πράξη ότι δεν έχουν ανάγκη από κανέναν «σωτήρα» βγαλμένο από τη ναφθαλίνη του συστήματος, που αναζητεί νέες «δόξες» στην εξαπάτηση.

«Καμία αναμονή, τώρα απεργιακός ξεσηκωμός», είναι το σάλπισμα του αγώνα, με τις απεργιακές αποφάσεις να πληθαίνουν ώστε να «παραλύσουν» ξανά οι χώροι δουλειάς όταν το νομοσχέδιο θα συζητιέται στην Ολομέλεια.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη συνεδριάσει και έχουν πάρει σχετική απόφαση για απεργία:

Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου και Βόρειας Δωδεκανήσου.

Οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

Απόφαση να προκηρύξει 24ωρη απεργία πήρε και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα του ιδιωτικού τομέα.

Αυξάνονται τα απεργιακά καλέσματα

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της Ολομέλειας του ΔΣ της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας προκηρύσσει νέα απεργία για την ημέρα που η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο - τερατούργημα, καταγγέλλοντάς την ότι ενσωμάτωσε όλες τις αντεργατικές ορέξεις των εργοδοτών. «Η μεγάλη συμμετοχή από όλους τους κλάδους στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου και στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: Το νομοσχέδιο για την αποκτήνωση των εργαζομένων απορρίπτεται! Δεν θα επιτρέψουμε να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω, να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ζωή», σημειώνει σε ανακοίνωσή της και καλεί τα Σωματεία - μέλη της να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, χαιρετίζοντας όσους για πρώτη φορά έκαναν το βήμα απεργώντας, τους εργαζόμενους που έσπασαν στην πράξη την εργοδοτική τρομοκρατία, καλεί σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. «Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μη μετράμε νεκρούς και σακατεμένους εργάτες στους χώρους δουλειάς. Για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για να αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για συντάξεις, Υγεία και Παιδεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας», τονίζει.

Κλιμάκωση του αγώνα με νέα απεργιακή κινητοποίηση όταν η κυβέρνηση φέρει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο αποφάσισε και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, σε ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου το απόγευμα της Κυριακής, παρουσία εκπροσώπων από ΔΣ σωματείων και εργαζομένων. Μέσα σε κλίμα αποφασιστικότητας για νέα αγωνιστική απεργιακή απάντηση συνολικότερα απέναντι στην αβάσταχτη καθημερινότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, η διοίκηση του ΕΚ Εύβοιας αποφάσισε την προκήρυξη της απεργίας, σε συντονισμό με Εργατικά Κέντρα και συνδικάτα από ολόκληρη τη χώρα.

Με τη σειρά του το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων σε συνεδρίαση του ΔΣ προκήρυξε νέα απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα. «Η μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτώβρη δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε. Με μεγάλους χώρους δουλειάς - εργοστάσια, εργοτάξια κ.λπ. - να νεκρώνουν, οι εργαζόμενοι έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να μη συμβιβαστούν με τον εργασιακό Μεσαίωνα που σχεδιάζουν μεγαλοεργοδοσία και κυβέρνηση», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

«Καλούμε τα σωματεία να ετοιμάζονται για νέα απεργιακή μάχη όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση», αναφέρει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο Σάμου και τονίζει πως απάντηση στη σκλαβιά που θέλουν να επιβάλουν οι εργοδότες, η κυβέρνηση και η ΕΕ είναι ο αγώνας για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίαςκαλεί σε απεργιακή κλιμάκωση τονίζοντας: «Το μήνυμα στάλθηκε από τους χώρους δουλειάς και τις απεργιακές συγκεντρώσεις, πως δεν θα δεχτούμε να γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα».

«Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς θα ορίσουμε το μέλλον μας, εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο.Το νομοσχέδιο απορρίπτεται και θα το στείλουμε εκεί που ανήκει: Στα σκουπίδια! Ούτε ώρα χαμένη! Ολοι στον αγώνα», επισημαίνει το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο στην ανακοίνωσή του για νέα απεργία, ενώ ανάλογη απόφαση έλαβε το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, να προκηρύξει απεργία για τις μέρες που θα συζητιέται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά.

Τους χιλιάδες απεργούς του κλάδου στην απεργία της 1ης Οκτώβρη χαιρετίζει και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, καλώντας σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. Καταγγέλλει μάλιστα ότι ήδη στις Κατασκευές μετρούν νεκρούς και σακατεμένους από την εξάντληση, ενώ οι κατασκευαστικές μεσουρανούν πάνω στα τσακισμένα δικαιώματα των οικοδόμων. «Ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, και αντί να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με καλύτερους μισθούς και πιο ασφαλείς συνθήκες, και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την οικογένεια, την ψυχαγωγία, μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο και καλεί τον κλάδο σε ξεσηκωμό.

Σε αντεπίθεση καλεί και το Σωματείο Εργαζόμενων ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι εδώ και 15 μήνες μετά τις απολύσεις τους παραμένουν συσπειρωμένοι στο Σωματείο, συνεχίζοντας τον αγώνα για την επαναπρόσληψή τους και την καταβολή των κλεμμένων δεδουλευμένων τους. «Αν η κυβέρνηση τολμήσει να το πάει σε ψήφιση, απαντάμε με νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία και κλιμακώνουμε με πολύμορφες κινητοποιήσεις», τονίζεται στο κάλεσμα του Σωματείου.

«Ετοιμάζουμε τη δική μας αποφασιστική απάντηση με νέα απεργία, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13ωρη δουλειά και την "ευελιξία"», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ) και καλεί σε κλιμάκωση της πάλης κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και αστικών κομμάτων.

Το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου Αττικής καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου σε κλιμάκωση του αγώνα με νέα απεργιακή κινητοποίηση τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου, ώστε να μείνει στα χαρτιά. «Καλούμε τους εργαζόμενους οι οποίοι μπήκαν στη μάχη της απεργίας να μετατρέψουμε κάθε εργασιακό χώρο του κλάδου σε κέντρο οργάνωσης και αγώνα. Να βοηθήσουμε ώστε να κάνουν το βήμα και οι εργαζόμενοι που στην προηγούμενη απεργία δεν το έκαναν».

Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει το Συνδικάτο Επισιτισμού -Τουρισμού ν. Μεσσηνίας, το Συνδικάτο Οικοδόμων ν. Ηρακλείου και το Συνδικάτο Εργαζόμενων Τροφίμων και Ποτών ν. Χανίων.