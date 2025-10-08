ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πανελλαδική σύσκεψη των Σωματείων σχολικής καθαριότητας

Σε πανελλαδική σύσκεψη καλεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) τα Διοικητικά Συμβούλια των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα, το Σάββατο 11 Οκτώβρη, στις 5 μ.μ., στην Αθήνα (Κάνιγγος 27).

Σκοπός της σύσκεψης είναι η από κοινού συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της δράσης ώστε να ληφθούν υπόψιν τα ζητήματα που απασχολούν τις χιλιάδες εργαζόμενες και εργαζόμενους στη σχολική καθαριότητα.

Ταυτόχρονα τονίζεται η ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, πλήρες ωράριο εργασίας, αυξήσεις μισθών και εξασφάλιση μέσων ατομικής προστασίας.

«Η Ομοσπονδία θα δώσει τη μάχη μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του κλάδου, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν και να δυναμώσουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των χιλιάδων εργαζομένων στην καθαριότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ηδη άλλωστε η ΟΙΥΕ έχει προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων για τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα. Πριν από λίγες μέρες και μετά από καταγγελίες εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα Λουτρακίου, η Ομοσπονδία μαζί με τον Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας και φορείς της περιοχής προχώρησαν σε παρέμβαση στη δημοτική αρχή Λουτρακίου, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση που πήρε στις αρχές του Σεπτέμβρη το Δημοτικό Συμβούλιο, που επέκτεινε το ωράριο εργασίας για τις εργαζόμενες, που αρχικά τους απασχολούσαν με 3ωρες συμβάσεις. Επίσης απαίτησαν όλες οι εργαζόμενες να γίνουν πλήρους ωραρίου.

Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου είχε αποτέλεσμα την επέκταση των συμβάσεων και την άμεση εκτέλεση της εφαρμογής τους.