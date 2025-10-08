«Η σκλαβιά δεν είναι δικαίωμα», να αποσυρθεί τώρα!

Την απόσυρση του κατάπτυστου νομοσχεδίου της 13ωρης σκλαβιάς και της απογείωσης της «ευελιξίας» απαίτησε το ΚΚΕ από την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου μπήκε για συζήτηση το αντεργατικό τερατούργημα.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως επέμεινε να χαρακτηρίζει τις εκτρωματικές διατάξεις του νομοσχεδίου παροχή «δικαιωμάτων» στους εργαζόμενους, προκαλώντας την οργή των βουλευτών του ΚΚΕ.

«Δικαίωμα είναι η σκλαβιά;», «δικαίωμα είναι να μη βλέπει ο εργαζόμενος τα παιδιά του;», «δικαίωμα είναι να σκοτώνεται;», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης την ώρα που έλεγε αυτές τις αθλιότητες η υπουργός.

Επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υπογράμμισε ότι για την εργατική τάξη το νομοσχέδιο είναι αιτία πολέμου και αυτό έγινε καθαρό τόσο με την απεργία της 1ης Οκτώβρη, όσο και με τη νέα απεργία που προετοιμάζεται για τη μέρα που αυτό θα εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια.

Επεσήμανε πως το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί από την εργατική τάξη, γιατί 139 χρόνια μετά τους αγώνες των εργατών του Σικάγο για 8ωρο φέρνει «εργασιακή σκλαβιά, ένταση της εκμετάλλευσης και, βεβαίως, αποτελεί παράγοντα περαιτέρω επιδείνωσης της θέσης της εργατικής τάξης αλλά και της ίδιας της ζωής της, καθώς θα πολλαπλασιαστούν τα εργοδοτικά εγκλήματα». «Συγγραφείς του νομοσχεδίου είναι ο ΣΕΒ και οι μονοπωλιακοί όμιλοι, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελείτε το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου και της άρχουσας τάξης», κατήγγειλε.

Σχολιάζοντας τον τίτλο του νομοσχεδίου περί «δίκαιης εργασίας για όλους», στηλίτευσε το θράσος της κυβέρνησης και τόνισε πως αποτελεί αίσχος και πρόκληση, για να προσθέσει ότι απαίτηση της εργατικής τάξης είναι η απόσυρσή του, γιατί στις σημερινές συνθήκες και με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, η εργατική τάξη απαιτεί 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, «και όχι εργασιακό Μεσαίωνα και εργασιακή σκλαβιά».