Σήμερα η δίκη της Αφροδίτης Ρέτζιου

Σήμερα αναμένεται να γίνει η δίκη σε βάρος της συνδικαλίστριας και πρώην πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Αφροδίτης Ρέτζιου, με κατηγορίες που αφορούν την παραβίαση του αντιδραστικού νόμου Χρυσοχοΐδη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι σε συγκέντρωση υγειονομικών μπροστά από το υπουργείο Υγείας, στις 24/9/2020, με αίτημα τη λήψη μέτρων προστασίας της ζωής του λαού από την πανδημία, ως τότε πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ αρνήθηκε «να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις» των αστυνομικών, «όταν της υπεβλήθη σύσταση να μην καταλάβουν οι διαδηλωτές το οδόστρωμα». Με τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική δίωξη, λοιπόν, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλει τον αντιδραστικό και αυταρχικό νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Η ΟΕΝΓΕ έχει προκηρύξει για σήμερα στάση εργασίας (8 π.μ. - 12 μ.) και καλεί στις 8.30 το πρωί σε συγκέντρωση στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

«Η τρομοκράτηση των εργαζομένων και της νεολαίας, η ποινικοποίηση των αγώνων δεν θα περάσει», διαμηνύει η Ομοσπονδία.