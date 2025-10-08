ΕΣΑμεΑ

Αλλο ένα συνέδριο - παρωδία, μακριά από τις ανάγκες των αναπήρων

Ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σάββατο οι εργασίες του 11ου Συνεδρίου της ΕΣΑμεΑ, με τις συνεπείς, αγωνιστικές δυνάμεις του αναπηρικού κινήματος να στηλιτεύουν τον εκφυλισμό της εκλογικής διαδικασίας και την καταστρατήγηση βασικών δικαιωμάτων των συνέδρων. Οπως καταγγέλλει η ΕΣΚ ΑμεΑ, «η εκλογική διαδικασία για μια ακόμα φορά ήταν στημένη, με τις ευλογίες της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων του ευρωενωσιακού μπλοκ».

Συγκεκριμένα καταγγέλλει καταρχήν την «άρνηση κάθε δυνατότητας ελέγχου των παραστατικών νομιμοποίησης των συνέδρων από τους εκπροσώπους της ΕΣΚ ΑμεΑ, όπως γίνεται σε όλα τα συνέδρια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια, όλων των συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων».

Επίσης, την αήθη επίθεση του προέδρου της ΕΣΑμεΑ και μέλους του στενού συντονιστικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Γ. Βαρδακαστάνη ενάντια στους συνέδρους της ΕΣΚ ΑμεΑ και πολλούς άλλους που υποδέχτηκαν με συνθήματα και με πανό την υπουργό Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου.

Την άρνηση να εκπροσωπηθεί η ΕΣΚ με μέλος στην εφορευτική επιτροπή. Μετά τις εισηγήσεις επέβαλαν να ψηφίσει το συνέδριο πριν τις ομιλίες των συνέδρων και για τον απολογισμό και για το πρόγραμμα δράσης, ενώ αρνήθηκαν τον λόγο στους εκπροσώπους της ΕΣΚ για διαδικαστικά ζητήματα, την πρόταση για εκλογή των νέων οργάνων με το σύστημα της απλής αναλογικής, αλλά και για την προκήρυξη μεγάλης πανελλαδικής παναναπηρικής κινητοποίησης για τις 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ.

Την ημέρα των εκλογών μάλιστα ...γνωμάτευσαν ότι οι υποψήφιοι που αιτήθηκαν εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή, δεν είχαν δικαίωμα να ορίσουν εκπροσώπους, να παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία στις 4 κάλπες, αλλά ούτε και να παρευρεθούν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.

Μάλιστα, ...guest εμφάνιση έκανε το Ινστιτούτο Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ που προωθείται προκειμένου να πάρει όλα τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των ΑμεΑ και των εκπαιδευτών, να στεγάσει ουσιαστικά την επιχειρηματική δράση της περίφημης τριτοβάθμιας οργάνωσης των ΑμεΑ.

Η βάρβαρη πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ στο στόχαστρο των συνέδρων της ΕΣΚ

Απέναντι στη γραμμή της υποταγής, απέναντι στον εκφυλισμό και την αδράνεια, τάχθηκαν οι εκλεγμένοι σύνεδροι που συσπειρώνονται στην ΕΣΚ ΑμεΑ, καλώντας τους ανάπηρους και χρονίως πάσχοντες να παλέψουν κόντρα στον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ που τους τσακίζει, να διεκδικήσουν όσα τους αξίζουν.

Ο Χάρης Χουρδάκης στάθηκε στον ρόλο που οφείλει να έχει μια Ομοσπονδία, «να παλεύει ενάντια στο αδιέξοδο που βιώνουν οι οικογένειες των αναπήρων», αφού, όπως είπε, «εκπροσωπούμε κόσμο με πολύ πόνο και βάσανα. Ομως η πλειοψηφία της ΕΣΑμεΑ έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια με ποιους είναι».

Σημείωσε ότι σήμερα «το κυνήγι του κέρδους είναι που αυξάνει τους αναπήρους, μειώνει το προσδόκιμο ζωής, την ώρα που η επιστήμη κάνει άλματα». Ενώ προειδοποίησε για την «κόλαση» που έρχεται από τη γενικευμένη πολεμική προπαρασκευή των κρατών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. «Για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας θα μειωθούν ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που δίνονται σε λίγους», σημείωσε θυμίζοντας τις αξιώσεις της Κομισιόν και του ΝΑΤΟ να κοπούν επιδόματα και παροχές για να στηριχθούν οι πολεμικοί προϋπολογισμοί. «Οι ανάπηροι και οι χρόνιοι πάσχοντες θα είναι τα πρώτα και πιο δραματικά θύματα αυτής της κατάστασης», σημείωσε, ενώ κόντρα στην αδράνεια της ηγεσίας απηύθυνε κάλεσμα για πανελλαδική - παναναπηρική κινητοποίηση στις 3 Δεκέμβρη. «Να γεμίσουν οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα από την οργή μας και τη διεκδίκησή μας», κατέληξε.

Ο Γιώργος Μπίλης, γραμματέας του Πανελλαδικού Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών Αθήνας, από το βήμα του συνεδρίου στάθηκε στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες ανάπηρους που έχουν περάσει από το λεπίδι των ΚΕΠΑ, μειώνοντας το ποσοστό αναπηρίας, επιδόματα και συντάξεις που δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες, για το πρόβλημα εργασίας των ΑμεΑ, την ανεργία στους ικανούς για εργασία ανάπηρους που ξεπερνά το 95%.

Ο Νέστορας Ξυλάς, από την περιφερειακή ομοσπονδία Β. Αιγαίου ΑμεΑ, έθεσε το ερώτημα: «Γιατί δεν αλλάζει η ζωή μας τον 21ο αιώνα στα κρίσιμα ζητήματα; Μιλάμε για στοιχεία της αθλιότητας, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς. Ποιος γεννάει κι αναπαράγει τη φτώχεια; Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι τα καταπολεμούν». Και εξήγησε: «Η πολιτική της ΕΕ, των κυβερνήσεων και όλων των εκπροσώπων της που μίλησαν κι εδώ με ωραία λόγια. Οι λεγόμενοι "θεσμοί" με τους οποίους συνομιλεί η πλειοψηφία της ΕΣΑμεΑ, εκείνοι διαχειρίζονται όλη αυτή την ανέχεια συντηρώντας την, επιδιώκοντας να μετατρέψουν όλο το αναπηρικό κίνημα σε κίνημα συζητητών, απολογητών και αναμονής και όχι αμφισβήτησης και αγωνιστών».

Η Αλτα Πανέρα, μητέρα παιδιού με εγκεφαλική παράλυση, νοητική στέρηση και σπάνιο νόσημα, υπογράμμισε: «Οποτε σκέφτομαι την αναπηρία σκέφτομαι σε ποιον κόσμο ζούμε όταν πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα, λόγω της ανεπάρκειας των κρατικών δομών. Η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία είναι για την οικογένεια ένας μοναχικός αγώνας σε αχαρτογράφητα νερά, όπου η φροντίδα, η θεραπεία, η καθημερινότητα, η υγεία των παιδιών είναι αποτέλεσμα σχεδόν αποκλειστικά της δυνατότητας των γονιών και της οικογένειας να παλέψουν γι' αυτά. Η δυνατότητα αυτή καθορίζεται κατά πολύ από την εργασιακή και οικονομική τους κατάσταση».

Ο Γιάννης Χουβαρδάς μετέφερε τη σκληρή πραγματικότητα από τον Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Σερρών, όπου «κάθε δύο χρόνια που κάνει εκλογές έχει 20% απώλεια των μελών του, λόγω των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων με βαριά κινητική αναπηρία, αντανακλώντας το χάσμα που υπάρχει με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας».

Ο Νίκος Γόντικας από το Σωματείο Τρίπολης ΑμεΑ, στηλιτεύοντας την αντίδραση της πλειοψηφίας όταν οι εκλεγμένοι της ΕΣΚ άνοιξαν πανό, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υπουργού Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου, σημείωσε: «Η ΕΣΑμεΑ είναι στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση, που σημαίνει υποταγή, που σημαίνει το μέλλον των παιδιών μας το εναποθέτουμε σε εκείνους που ευθύνονται για τα προβλήματα. Για τα 800 δισ. που θα κοπούν από τα ασφαλιστικά ταμεία, την Υγεία, την κοινωνική πολιτική για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, η ΕΣΑμεΑ δεν είπε κουβέντα. Δεν είπαν κουβέντα για τα ανάπηρα παιδιά που δημιουργεί ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα...». Ανέδειξε την ανάγκη πάλης σε άλλη γραμμή από αυτή της ηγεσίας της ΕΣΑμεΑ: «Να πάμε κόντρα στην υποταγή, με γραμμή ρήξης απέναντι σε αυτή την πολιτική».

Παναναπηρικό συλλαλητήριο στις 3 Δεκέμβρη

«Η ηγεσία της ΕΣΑμεΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ, κόμματα που τους στηρίζουν ανησυχούν, τρέμουν κάθε αγωνιστική φωνή να μετουσιωθούν τα βάσανα, οι αγωνίες, η απελπισία της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπήρων σε αγώνα και διεκδίκηση κόντρα στα συμφέροντα που βγάζουν αμύθητα πλούτη από την εκμετάλλευση των αναγκών τους, από τους μεγαλοεπιχειρηματίες της Υγείας, του Φαρμάκου, της Ειδικής Αγωγής, της αποκατάστασης, της παραγωγής σύγχρονων θεραπευτικών μέσων και τεχνολογικών βοηθημάτων. Αυτό τους το τρέμουλο θα τους το κάνουμε εφιάλτη, γιατί οι ανάπηροι, οι χρόνιοι πάσχοντες, οι γονείς και κηδεμόνες θα πουν ως εδώ και μη παρέκει!», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΚ ΑμεΑ.

Γι' αυτό και διατρανώνει τη στήριξή της σε κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία για την κατάσταση που υπάρχει και φέτος στην Ειδική Αγωγή, για να μην κλείσουν τμήματα χρονίως πασχόντων (όπως αυτό της μεσογειακής αναιμίας του Τζανείου), για κάθε ανάπηρο που σφαγιάζεται στα ΚΕΠΑ ή που κινδυνεύει το σπίτι του να πλειστηριαστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα θα συμβάλει στη συγκρότηση γραμματειών της ΣΕΑΑΝ σε περισσότερες πόλεις, γίνονται συνεδριάσεις ΔΣ, Γενικές Συνελεύσεις στους συλλόγους και τα σωματεία, προκειμένου να παρθούν αποφάσεις συμμετοχής στην πανελλαδική παναναπηρική κινητοποίηση και συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 3 του Δεκέμβρη αλλά και για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή 2 Νοέμβρη στις 11.00.

Πραξικοπηματική απόφαση του ΠΑΣΠΑ στην Αχαΐα

Στο μεταξύ, την απαράδεκτη, πραξικοπηματική απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και Βαριά Κινητικά Αναπήρων (ΠΑΣΠΑ) να μην προχωρήσει στις προγραμματισμένες αρχαιρεσίες στις 18 και 19 Οκτώβρη στο Παράρτημα της Αχαΐας και να διαλύσει τον Σύλλογο που αριθμεί εκατοντάδες μέλη, καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας, που στηρίζει το ψηφοδέλτιο της «Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης» (ΕΣΚ).

Πρόκειται για απόφαση που όπως επισημαίνει η ΣΕΑΑΝ, έρχεται επειδή δεν «τους έβγαινε καλά η μοιρασιά...», ενώ τα γεγονότα σημειώθηκαν αφού η διοίκηση του ΠΑΣΠΑ στη Θεσσαλονίκη πέταξε έξω με το «έτσι θέλω» το ψηφοδέλτιο της ΕΣΚ και αφού στο Παράρτημα της Αχαΐας το μοναδικό ψηφοδέλτιο που κατατέθηκε ήταν της τελευταίας! Μάλιστα, η «προσπάθεια» της Διοίκησης του ΠΑΣΠΑ συνεχίζεται για να «πεταχτούν έξω» και οι 2 υποψήφιοι της ΕΣΚ για το πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, χωρίς κανένα πρόσχημα!

«Να μας πούνε τι θα γίνει με τα μέλη που θέλουν να ψηφίσουν για την Κεντρική Διοίκηση. Πρέπει να πάνε στην Αθήνα για να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου τους;», ρωτάει σκωπτικά η ΣΕΑΑΝ.

Και εξηγώντας πως επιδιώκεται να «πνιγεί» κάθε διαφορετική φωνή, όπως και στο πρόσφατο συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, δηλώνει: «Δεν ήθελαν να γίνουν οι εκλογές στον Σύλλογο γιατί δεν τα βρήκαν μεταξύ τους αυτοί που μας εμφανίζονται σαν υπέρμαχοι των ΑμεA!».

Σημειώνοντας πως οι σύλλογοι ανήκουν στα μέλη τους και «όχι στις πλειοψηφίες των ξεπουλημένων ηγεσιών που στηρίζονται και στηρίζουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Που πλουτίζουν στις πλάτες μας κάνοντας φιέστες και ελεημοσύνες», τονίζει πως «η πλειοψηφία των ΔΣ της ΕΣΑμεΑ και του ΠΑΣΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά μας προβλήματα, οι πραγματικές μας ανάγκες δεν χωράνε τέτοιες ηγεσίες!». Γι' αυτό και καλεί να ξεκουμπιστούν όλοι αυτοί από τον σύλλογο που έβαζαν πλάτη για να περνά η αντιλαϊκή - αντιαναπηρική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Λέγοντας ότι ευθύνη για τη μη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του παραρτήματος έχει και το απερχόμενο ΔΣ του στον νομό που υπακούει σε κάθε εντολή της πλειοψηφίας της ΕΣΑΜεΑ, ορμώμενη και μέσα από την Περιφερειακή Ομοσπονδία. Η ΣΕΑΑΝ καλεί τους κινητικά ανάπηρους «να επιβάλλουν με τη δράση τους τη λειτουργία του Συλλόγου, τη συμμετοχή τους στον σύλλογο, στη συνέλευση και στις εκλογές, τη δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου».

Απαιτεί τέλος να διεξαχθούν κανονικά οι εκλογές στο Παράρτημα, Σάββατο και Κυριακή 18 - 19 Οκτωβρίου (όπως ήταν προγραμματισμένο), ενώ η ΣΕΑΑΝ καλεί αύριο Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΠΑΣΠΑ (Οθωνος Σταθάτου 37, Αθήνα).